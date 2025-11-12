Polícia esclarece artefato encontrado em caminhão que causou interdição no Rodoanel

Equipes do GATE foram acionadas após motorista ser sequestrado e obrigado a bloquear a rodovia em Itapecerica da Serra
A Polícia Militar esclareceu, na manhã desta quarta-feira (12), que o artefato encontrado dentro do caminhão sequestrado no Rodoanel Mário Covas (SP-021), em Itapecerica da Serra, não continha explosivos.
A ocorrência mobilizou equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária (PMR), e causou a interdição total da via por várias horas.
Segundo o capitão Leonardo Simões, porta-voz da Polícia Militar, a corporação tratou o caso com cautela até que fosse possível confirmar tecnicamente que não havia risco de explosão.
“De fato, a gente conseguiu confirmar que não se tratavam de explosivos. Essa informação veio, inicialmente, no acionamento da Polícia Militar e a gente tem que tratar isso como uma verdade até que a gente consiga constatar tecnicamente que não se trata de explosivo”, afirmou Simões à GloboNews.
O motorista, que foi encontrado com as mãos amarradas e bastante atordoado, foi retirado da cabine com o apoio do GATE e levado a um hospital da região. Havia a suspeita de que ele estivesse preso a um artefato explosivo, o que motivou o acionamento da tropa de elite da PM e o isolamento total do trecho do Rodoanel.
“A gente conseguiu ali, depois de socorrer o motorista, fazer essa averiguação, fazer essa inspeção inclusive, com auxílio até dos cães do canil. Observou também que ali na parte de trás do caminhão não havia nenhuma carga. E, em constatando que não havia risco, a pista foi liberada e agora, aos poucos, a gente espera que as coisas voltem à normalidade”, completou o capitão Simões.
De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o caminhoneiro relatou ter sido abordado por três homens armados por volta das 4h da manhã, sendo obrigado a atravessar o veículo na pista antes de ser deixado no local.
O caminhão pertence à empresa Sitrex, que atua no transporte rodoviário internacional entre Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina e Chile. O veículo foi retirado da pista às 10h15, e o tráfego foi liberado minutos depois.
A Polícia Civil investiga se o motorista foi vítima de sequestro ou tentativa de assalto, e busca identificar os responsáveis pela ação.