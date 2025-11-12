Polícia esclarece artefato encontrado em caminhão que causou interdição no Rodoanel

Equipes do GATE foram acionadas após motorista ser sequestrado e obrigado a bloquear a rodovia em Itapecerica da Serra

Foto: Globoplay

A Polícia Militar esclareceu, na manhã desta quarta-feira (12), que o artefato encontrado dentro do caminhão sequestrado no Rodoanel Mário Covas (SP-021), em Itapecerica da Serra, não continha explosivos.





A ocorrência mobilizou equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária (PMR), e causou a interdição total da via por várias horas.Segundo o capitão Leonardo Simões, porta-voz da Polícia Militar, a corporação tratou o caso com cautela até que fosse possível confirmar tecnicamente que não havia risco de explosão., afirmou Simões à GloboNews.O motorista, que foi encontrado com as mãos amarradas e bastante atordoado, foi retirado da cabine com o apoio do GATE e levado a um hospital da região. Havia a suspeita de que ele estivesse preso a um artefato explosivo, o que motivou o acionamento da tropa de elite da PM e o isolamento total do trecho do Rodoanel., completou o capitão Simões.De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o caminhoneiro relatou ter sido abordado por três homens armados por volta das 4h da manhã, sendo obrigado a atravessar o veículo na pista antes de ser deixado no local.O caminhão pertence à empresa Sitrex, que atua no transporte rodoviário internacional entre Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina e Chile. O veículo foi retirado da pista às 10h15, e o tráfego foi liberado minutos depois.A Polícia Civil investiga se o motorista foi vítima de sequestro ou tentativa de assalto, e busca identificar os responsáveis pela ação.