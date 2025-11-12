Corpo de Luizão, morador de Cotia, é sepultado em Vargem Grande Paulista

Conhecido por atuar na cultura da cidade, Luiz Eduardo Sabino faleceu aos 68 anos nesta terça-feira (11)

Luiz Eduardo Sabino, o Luizão, morreu aos 68 anos. Foto: Redes Sociais

O corpo de Luiz Eduardo Sabino, conhecido como Luizão, foi sepultado nesta quarta-feira (12) no Cemitério Bosque da Paz, em Vargem Grande Paulista.

Luizão, de 68 anos, era morador de Cotia e ficou conhecido por sua atuação no Departamento de Cultura da Prefeitura, quando colaborou em ações e projetos voltados à valorização da arte e das manifestações culturais da cidade.A causa da morte não foi divulgada.Amigos, familiares e ex-colegas lamentaram a perda nas redes sociais e destacaram o legado deixado por Luizão à cultura cotiana.