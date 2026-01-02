Vídeo de drone revela situação do Sistema Alto Cotia e queda no nível da represa

Cotia e Cia

As imagens captadas por drone mostram trechos da represa com baixo volume de água, evidenciando a redução do nível do reservatório.


Um vídeo aéreo publicado pelo perfil Dronandoai, parceiro do Cotia e Cia, chama a atenção para a atual situação da Represa Pedro Beicht, responsável por alimentar o Sistema Alto Cotia, um dos principais mananciais que abastecem Cotia e municípios da região.

As imagens captadas por drone mostram trechos da represa com baixo volume de água, evidenciando a redução do nível do reservatório. 

O registro visual reforça dados oficiais divulgados pela SABESP, que apontam que, nesta sexta-feira (2), o Sistema Alto Cotia opera com 42,3% da capacidade. No mesmo período do ano passado, em 1º de janeiro, o índice era significativamente maior, chegando a 64%.

O Sistema Alto Cotia é fundamental para o abastecimento da Zona Oeste da Região Metropolitana de São Paulo, atendendo principalmente Cotia, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu e Vargem Grande Paulista, além de partes de Barueri, Jandira e Itapevi.

A divulgação do vídeo amplia a importância do uso consciente da água e o monitoramento constante dos mananciais, especialmente em períodos de variação climática, quando a recuperação dos reservatórios pode ser comprometida.

Veja o vídeo abaixo:

Categorias
Postagem Anterior Próxima Postagem