Com sensibilidade e ciência, Evenyn Uchôa estreia no Cotia e Cia com a coluna “Razão de Crescer”

Espaço abordará os desafios emocionais da infância e da adolescência, e o papel das famílias nesse processo

Evenyn Uchôa, psicóloga e colunista do Cotia e Cia

O Cotia e Cia passa a contar com uma nova voz em seu time de colunistas. A psicóloga Evenyn Uchôa, nascida e criada em Cotia, estreia a coluna “Razão de Crescer”, um espaço dedicado a reflexões sobre saúde emocional, infância, adolescência e os vínculos que moldam o desenvolvimento humano.

Com trajetória marcada pela escuta sensível e pelo compromisso com o cuidado, Evenyn encontrou ainda na infância o desejo de transformar histórias. Foi observando as ausências, os silêncios e as potências ao seu redor que descobriu na psicologia uma forma de contribuir para uma sociedade emocionalmente mais saudável.A colunista é especialista em desenvolvimento infantil e comportamento autolesivo na adolescência, além de fundadora da clínica Razão de Crescer, espaço voltado à saúde emocional e coworking de psicologia. Também atua como palestrante e mentora de psicólogas, apoiando o fortalecimento profissional e o aprimoramento da escuta clínica.Na nova coluna, Evenyn propõe refletir sobre os desafios contemporâneos que atravessam a infância e a adolescência, o excesso de pressa, o cansaço emocional das famílias, a solidão disfarçada de autonomia e a importância de aprender a ouvir com mais atenção.Mais do que um espaço sobre psicologia, Razão de Crescer pretende abrir diálogo sobre o que significa crescer nos tempos atuais, com ênfase na construção coletiva de vínculos, presença e sentido.A estreia de Evenyn Uchôa reforça o compromisso doem ampliar o debate sobre temas que impactam diretamente a vida das famílias e da comunidade local, valorizando olhares que unem conhecimento técnico e sensibilidade humana.