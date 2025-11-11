Jovem de Barueri que estava desaparecido é encontrado morto no litoral paulista

Corpo de Diego dos Reis, de 18 anos, foi localizado por moradores em Mongaguá após três dias de buscas

O jovem estava desaparecido desde a última sexta-feira (7), quando entrou no mar com dois amigos na praia do bairro Jussara e foi levado pela correnteza. O corpo de Diego dos Reis de Moraes, de 18 anos, morador de Barueri, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (10) em Mongaguá, no litoral de São Paulo., quando entrou no mar com dois amigos na praia do bairro Jussara e foi levado pela correnteza.

Segundo o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), o corpo foi localizado por volta das 6h por moradores, em uma praia na região conhecida como Leila Residencial, também em Mongaguá. A família foi acionada e reconheceu a vítima ainda na tarde desta segunda.Diego havia viajado ao litoral acompanhado dos pais, hospedado na casa da avó materna, e a família permaneceria na cidade até domingo (9).De acordo com o boletim de ocorrência, Diego estava no mar com dois amigos, ambos também de Barueri, quando o grupo foi surpreendido pela força da água. Um deles conseguiu retornar à faixa de areia e pediu ajuda, enquanto o outro tentou resgatar o rapaz, mas não teve sucesso.As buscas começaram por volta das 11h40 de sexta-feira, com o apoio do GBMar, que realizou varreduras na região durante todo o fim de semana.Familiares contaram que o jovem cursava o último ano do Ensino Médio na Fundação Instituto de Educação de Barueri (FIEB) e costumava visitar o litoral com a família. Segundo eles, Diego evitava entrar em áreas profundas do mar e havia viajado com os amigos na noite anterior ao desaparecimento.A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver na Delegacia de Mongaguá.