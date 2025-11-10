Jovem de Barueri desaparece no mar em SP após ser arrastado por correnteza

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem estava no mar acompanhado de dois amigos, também de Barueri, quando o grupo foi surpreendido pela força da água

Um jovem de 18 anos, morador de Barueri, está desaparecido desde a manhã de sexta-feira (7), após ser arrastado pela correnteza enquanto nadava na praia do bairro Jussara, em Mongaguá, no litoral de São Paulo.Segundo o boletim de ocorrência, o jovem estava no mar acompanhado de dois amigos, também de Barueri, quando o grupo foi surpreendido pela força da água. Um dos amigos conseguiu retornar à faixa de areia e correu para pedir ajuda, enquanto o outro tentou resgatar o rapaz, mas não teve sucesso.As buscas começaram por volta das 11h40 de sexta-feira, com o apoio do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), que segue realizando varreduras na região.De acordo com familiares, o jovem, que cursa o último ano do Ensino Médio na Fundação Instituto de Educação de Barueri (FIEB), costumava visitar o litoral com a família e evitava entrar em áreas profundas do mar. Ele havia viajado com os amigos na noite anterior ao desaparecimento.A família está mobilizando moradores e voluntários da região para ajudar nas buscas, utilizando motos aquáticas e barcos.A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o caso foi registrado como desaparecimento de pessoa na Delegacia de Mongaguá.