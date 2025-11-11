Ação da PM em Cotia termina com bandido baleado e apreensão de drogas em ‘casa bomba’

Equipe foi recebida a tiros em casa usada como ponto de preparo de entorpecentes no Jardim Petrópolis

Caso ocorreu na rua das Macieiras. Foto: Google Street Views

Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas, uma prensa hidráulica e uma arma de fogo, na tarde desta segunda-feira (10), no Jardim Petrópolis, em Cotia.

O local, segundo a corporação, funcionava como um centro de preparo e armazenamento de entorpecentes, conhecido popularmente como “casa bomba”.De acordo com a PM, os agentes foram acionados após uma denúncia anônima informar sobre movimentação suspeita em uma residência na Rua das Macieiras.O denunciante relatou ter visto o descarregamento de uma prensa, equipamento comumente utilizado na compactação de drogas.Durante a abordagem, a equipe da PM foi recebida a tiros por um homem que estava dentro do imóvel. Os disparos atingiram o escudo balístico usado pelos agentes. Os policiais revidaram e o suspeito foi baleado no abdômen e no braço esquerdo. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Regional de Cotia, onde permanece sob cuidados médicos e sob escolta policial.Após o socorro, os policiais realizaram uma vistoria na casa e localizaram uma pistola calibre 9mm, duas balanças de precisão, uma prensa hidráulica, além de quatro sacos plásticos com cocaína e um saco com maconha. Os entorpecentes foram encaminhados ao Instituto de Criminalística.O caso foi registrado na Delegacia de Cotia como tráfico de drogas, tentativa de homicídio qualificado contra agentes públicos e prisão em flagrante. A Polícia Civil instaurou inquérito para aprofundar as investigações.