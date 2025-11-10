Após vários dias sem água, Sabesp corrige falha e restabelece abastecimento em bairro de Cotia

Problema foi solucionado após contato do Cotia e Cia; veja
|Imagem: Agência Brasil
Moradores do Jardim Arco-Íris, em Cotia, finalmente voltaram a ter água nas torneiras após passarem vários dias sem abastecimento. O problema, que afetou principalmente os residentes da Rua Rio Claro, começou na última quinta-feira (6) e só foi resolvido nesta segunda-feira (10), segundo informou a Sabesp.
Durante o período, moradores relataram diversas tentativas de contato com a companhia, sem retorno efetivo. A moradora Daiane Azevedo contou que a comunidade estava sem água há dias e que os técnicos, inicialmente, não identificavam falhas no sistema.
“Já ligamos várias vezes para a Sabesp. Eles dizem que o técnico está na rua, mas informam que não há registro de falta d’água no sistema. Seguimos sem uma gota de água”, relatou à reportagem.
Após contato do Cotia e Cia, a Sabesp confirmou que o problema foi causado por um vazamento subterrâneo não visível na tubulação que abastece o bairro. O defeito foi localizado e reparado na segunda-feira (10), e o fornecimento foi normalizado ao longo do dia.
“A Sabesp pede desculpas pelos transtornos causados aos moradores e informa que realizou o reparo após pesquisas para localizar o ponto do vazamento subterrâneo”, comunicou a companhia em nota.