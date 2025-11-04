Defesa Civil de Cotia se pronuncia sobre desabamento de casa na região do Jd. Sandra

Ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feira (4)
|Imagem: TV Globo
Uma casa desabou na manhã desta terça-feira (4) na Rua Internacional, no região do Jardim Sandra, em Cotia.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o desabamento atingiu um cômodo e parte de outra residência vizinha.
Quatro viaturas foram enviadas ao local para atender a ocorrência, que também contou com o apoio da Defesa Civil e da Secretaria de Habitação do município.
Em nota enviada ao Cotia e Cia, a Defesa Civil de Cotia informou que não havia ninguém dentro do imóvel no momento do desabamento, e que não houve vítimas.
As equipes seguem no local realizando a vistoria da área.
Segundo o órgão, um engenheiro da Secretaria de Habitação fará um relatório técnico para identificar as possíveis causas do desabamento, após uma análise detalhada da estrutura.
O trecho da via permanece sob monitoramento enquanto as equipes avaliam eventuais riscos de novos desabamentos.