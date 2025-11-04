Defesa Civil de Cotia se pronuncia sobre desabamento de casa na região do Jd. Sandra

Ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feira (4)

Imagem: TV Globo

Uma casa desabou na manhã desta terça-feira (4) na Rua Internacional, no região do Jardim Sandra, em Cotia. no região do Jardim Sandra, em Cotia.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o desabamento atingiu um cômodo e parte de outra residência vizinha.Quatro viaturas foram enviadas ao local para atender a ocorrência, que também contou com o apoio da Defesa Civil e da Secretaria de Habitação do município.Em nota enviada ao, a Defesa Civil de Cotia informou queAs equipes seguem no local realizando a vistoria da área.Segundo o órgão, um engenheiro da Secretaria de Habitação fará um relatório técnico para identificar as possíveis causas do desabamento, após uma análise detalhada da estrutura.O trecho da via permanece sob monitoramento enquanto as equipes avaliam eventuais riscos de novos desabamentos.