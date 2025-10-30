Cliente denuncia cheiro de carne estragada e pede fiscalização em supermercado de Cotia

Vigilância Sanitária orienta que denúncias sejam formalizadas por e-mail

Carne foi comprada no Supermercado Barbosa, em Cotia. Foto enviada ao Cotia e Cia

Uma cliente relatou ter comprado carne com cheiro de podre no Supermercado Barbosa, em Cotia, na manhã desta quarta-feira (29). O caso gerou preocupação entre consumidores e levantou um alerta sobre a necessidade de fiscalização mais frequente no estabelecimento.

Segundo a consumidora, que preferiu não se identificar, o problema foi percebido logo após chegar em casa e abrir a embalagem.contou.Ela afirmou ainda que, no momento em que deixava o local, presenciou outra cliente reclamando de um bolo com mofo. O supermercado, segundo a cliente, realizou a devolução do valor pago pela carne.Procurado pela reportagem do, o Supermercado Barbosa informou que está apurando as informações para esclarecer o ocorrido.Em nota, a Secretaria de Saúde de Cotia, por meio da Vigilância Sanitária, afirmou que não havia recebido denúncia formal sobre o caso até o momento. O órgão explicou que fiscalizações são realizadas a partir de registros oficiais e orientou que denúncias devem ser enviadas por e-mail ou pela Ouvidoria Municipal., informou a pasta.A Vigilância reforçou ainda que está à disposição para averiguar o caso assim que a denúncia for protocolada.