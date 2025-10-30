Cliente denuncia cheiro de carne estragada e pede fiscalização em supermercado de Cotia

Vigilância Sanitária orienta que denúncias sejam formalizadas por e-mail
|Carne foi comprada no Supermercado Barbosa, em Cotia. Foto enviada ao Cotia e Cia
Uma cliente relatou ter comprado carne com cheiro de podre no Supermercado Barbosa, em Cotia, na manhã desta quarta-feira (29). O caso gerou preocupação entre consumidores e levantou um alerta sobre a necessidade de fiscalização mais frequente no estabelecimento.
Segundo a consumidora, que preferiu não se identificar, o problema foi percebido logo após chegar em casa e abrir a embalagem.
“Ao abrir, o cheiro de podre era horrível. Voltei ao balcão de atendimento, mas a funcionária mal olhou pra minha cara e saiu, mesmo sentindo o cheiro. Outro rapaz veio e fez o atendimento”, contou.
Ela afirmou ainda que, no momento em que deixava o local, presenciou outra cliente reclamando de um bolo com mofo. O supermercado, segundo a cliente, realizou a devolução do valor pago pela carne.
Procurado pela reportagem do Cotia e Cia, o Supermercado Barbosa informou que está apurando as informações para esclarecer o ocorrido.
Em nota, a Secretaria de Saúde de Cotia, por meio da Vigilância Sanitária, afirmou que não havia recebido denúncia formal sobre o caso até o momento. O órgão explicou que fiscalizações são realizadas a partir de registros oficiais e orientou que denúncias devem ser enviadas por e-mail ou pela Ouvidoria Municipal.
“As fiscalizações de denúncias são feitas mediante o pedido formal que deve ser enviado pelo denunciante para o e-mail vigilancia.sanitaria@cotia.sp.gov.br e/ou pela Ouvidoria **https://vision.cotia.llie.ge/ouvidoria**”, informou a pasta.
A Vigilância reforçou ainda que está à disposição para averiguar o caso assim que a denúncia for protocolada.