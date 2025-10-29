Cotia será a 1ª cidade do Brasil a equipar sua Guarda com a “arma do Homem-Aranha”

Equipamento não letal lançado por emenda parlamentar dispara fios de kevlar que imobilizam suspeitos sem causar ferimentos

Foto: Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Segurança Pública, recebeu uma emenda parlamentar destinada exclusivamente à compra de uma nova tecnologia não letal para a Guarda Civil Municipal (GCM).





O equipamento, apelidado popularmente de “arma do Homem-Aranha”, dispara fios de kevlar que se enrolam nos membros do indivíduo, imobilizando-o sem causar ferimentos.



Os trâmites para aquisição ainda estão em andamento e, por se tratar de uma verba “carimbada”, o recurso só poderá ser usado para esta finalidade.





Arma não-letal 'Bola Wrap' é popularmente conhecida como arma do 'homem-aranha'. Foto: Divulgação

Assim que o processo for concluído, a corporação passará por treinamento específico para o uso correto da tecnologia, conforme informou o secretário de Segurança Pública, GCM Fabrício Dourado. “Findado o processo de aquisição, os guardas passarão por capacitação. O uso será avaliado conforme a necessidade em cada ocorrência”, destacou o secretário.



De acordo com Dourado, a nova ferramenta poderá ser utilizada principalmente em situações de menor periculosidade, como em atendimentos a pessoas em surto psicótico.



“Há casos em que o indivíduo não é criminoso, mas, por estar em surto, representa risco a outras pessoas. Essa tecnologia pode ser útil para conter o descontrole sem causar ferimentos”, explicou.



O dispositivo utiliza um fio de kevlar, material sintético mais resistente que o aço e altamente durável, projetado para conter o movimento da pessoa atingida de maneira segura.



Com a implementação da nova tecnologia, Cotia se tornará a primeira cidade do Brasil a dotar sua GCM da chamada “arma do Homem-Aranha”, reforçando o investimento em soluções não letais e "em protocolos modernos de abordagem".