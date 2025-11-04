Casa desaba em bairro de Cotia e mobiliza Corpo de Bombeiros nesta terça (4)

Ainda não há informações sobre vítimas

Imagem: Rede Globo

NOTA DA DEFESA CIVIL







(ESSA REPORTAGEM FOI ATUALIZADA ÀS 15H10 COM A NOTA DA DEFESA CIVIL DE COTIA)

De acordo com as informações iniciais, um cômodo desabou completamente e parte de outra casa vizinha também foi afetada. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil municipal foram acionadas e permanecem no local realizando o atendimento à ocorrência.O acesso à área é considerado difícil, o que tem exigido apoio logístico para o deslocamento das viaturas. Quatro equipes do Corpo de Bombeiros foram empenhadas na operação.Até o momento, não há confirmação de vítimas. A corporação informou que segue aguardando novas atualizações sobre a situação e as possíveis causas do desabamento.Imagens aéreas registradas pelo Globocop, da TV Globo, mostraram os escombros da construção e a movimentação das equipes de resgate no local.A Defesa Civil de Cotia também acompanha o caso e deve avaliar as condições estruturais das residências vizinhas para evitar novos incidentes.Após a publicação desta reportagem, a Defesa Civil de Cotia se pronunciou sobre o ocorrido. Em nota enviada ao Cotia e Cia, o órgão informou que não havia ninguém dentro do imóvel no momento do desabamento, e que não houve vítimas.