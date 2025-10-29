Professora Sandra Sterte deixa legado de amor à educação e será homenageada em Cotia

Educadora foi encontrada morta dentro de sua residência na segunda-feira (27); Sandra marcou gerações com sua dedicação e alegria no ambiente escolar

Professora Sandra Sterte foi encontrada morta na última segunda-feira (27) dentro de sua residência. Foto: Arquivo pessoal

A comunidade escolar de Cotia e região lamenta a morte da professora Sandra Sterte, encontrada sem vida em sua residência na noite de segunda-feira (27). Segundo o registro oficial, a causa da morte foi insuficiência cardíaca.







Em memória da educadora, amigos e familiares realizarão um culto de homenagem neste domingo (2), às 9h30, na Igreja Casa de Oração Filadélfia, localizada na Rua Lever, 359, Jardim Leonor, em Cotia.

Com uma trajetória marcada pela dedicação ao ensino, Sandra lecionou em diversas escolas estaduais ao longo da carreira, entre elas as escolas Zacarias, Ana Macieira, Batista, Tenente Ernesto e Esmeralda Becker, em Carapicuíba, onde se aposentou como PEB-I (Professora de Educação Básica I).Mesmo após a aposentadoria, seguiu atuando com paixão pela educação, dando aulas de História na Escola Estadual Fernão Dias, em Cotia.Colegas e alunos a lembram como uma profissional carismática, comprometida e com um senso de humor que tornava o ambiente escolar mais leve.O também professor Cesar Morales, amigo de longa data, escreveu uma homenagem nas redes sociais.