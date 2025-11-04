Quadrilha mantém casal refém por 4h e faz transações bancárias de R$ 145 mil em São Roque

Criminosos também roubaram eletrodomésticos e fugiram com veículos das vítimas; ninguém foi preso

Imagem: G1





Quatro pessoas armadas invadiram a casa de um casal em São Roque, no último domingo (2), e mantiveram as vítimas reféns por cerca de quatro horas. Durante o período, os suspeitos obrigaram o casal a realizar transferências bancárias que somaram R$ 145 mil, de acordo com informações do G1.



Segundo o boletim de ocorrência, a quadrilha era composta por três homens e uma mulher, que usavam luvas, toucas e portavam uma pistola, um revólver e uma arma longa. Antes de invadirem a residência, o grupo teria tentado assaltar outra casa na região, mas fugiu pela mata após o disparo do alarme.



Durante a fuga, os criminosos renderam um dos moradores quando ele chegava de carro e, em seguida, invadiram a residência, amarrando o casal e os mantendo em cômodos separados.



