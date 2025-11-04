Moradores de Caucaia do Alto cobram conclusão de obra paralisada desde 2021

Comunidade afirma que promessas de melhorias não saem do papel e que situação da via oferece riscos a motoristas e pedestres

Imagem: Redes Sociais

#FalaCidadão: Moradores do bairro Nhambuca, na região da Água Espraiada, em Caucaia do Alto, voltaram a cobrar da Prefeitura de Cotia a conclusão das obras de melhoria viária que, segundo eles, se arrastam há anos sem solução definitiva.

De acordo com relatos da comunidade, as intervenções na rua principal do bairro começaram a ser discutidas em 2021, mas, desde então, nenhum avanço concreto foi registrado.O trecho, com cerca de 300 metros de extensão, é íngreme e vem recebendo apenas manutenções pontuais com brita e cascalho, materiais que não resistem ao período de chuvas., relata a moradora Caroline Pereira dos Santos, que vive na região desde 2017.Segundo ela, a falta de pavimentação adequada tem causado insegurança e prejuízos para quem precisa utilizar a via diariamente., diz Caroline.Os moradores também afirmam que se sentiram esquecidos durante o processo de revitalização do bairro, quando outras ruas e vielas receberam melhorias., desabafa a moradora.A comunidade pede que a Prefeitura retome e conclua as obras, garantindo segurança e dignidade para o tráfego de veículos e pedestres.entrou em contato com a Prefeitura de Cotia para solicitar um posicionamento sobre a situação e aguarda retorno.