Moradores de Caucaia do Alto cobram conclusão de obra paralisada desde 2021

Comunidade afirma que promessas de melhorias não saem do papel e que situação da via oferece riscos a motoristas e pedestres
|Imagem: Redes Sociais
#FalaCidadão: Moradores do bairro Nhambuca, na região da Água Espraiada, em Caucaia do Alto, voltaram a cobrar da Prefeitura de Cotia a conclusão das obras de melhoria viária que, segundo eles, se arrastam há anos sem solução definitiva.
De acordo com relatos da comunidade, as intervenções na rua principal do bairro começaram a ser discutidas em 2021, mas, desde então, nenhum avanço concreto foi registrado.
O trecho, com cerca de 300 metros de extensão, é íngreme e vem recebendo apenas manutenções pontuais com brita e cascalho, materiais que não resistem ao período de chuvas.
“A última vez que fizeram alguma intervenção foi em 2023, mas as chuvas levaram tudo de novo. Ficamos só na promessa. Todos os anos ouvimos que vão concluir, mas nada acontece”, relata a moradora Caroline Pereira dos Santos, que vive na região desde 2017.
Segundo ela, a falta de pavimentação adequada tem causado insegurança e prejuízos para quem precisa utilizar a via diariamente.
“Parece pouco para quem vê de fora, mas para nós seria uma grande conquista. Já aconteceram acidentes com carros e motos que escorregaram e bateram nos muros. É uma situação perigosa”, diz Caroline.
Os moradores também afirmam que se sentiram esquecidos durante o processo de revitalização do bairro, quando outras ruas e vielas receberam melhorias.
“Tem gente morando aqui há mais de 17 anos. Quando vimos o bairro passando por obras, achamos que também seríamos contemplados. Mas até hoje nada. Parece que somos ignorados por sermos minoria”, desabafa a moradora.
A comunidade pede que a Prefeitura retome e conclua as obras, garantindo segurança e dignidade para o tráfego de veículos e pedestres.
O Cotia e Cia entrou em contato com a Prefeitura de Cotia para solicitar um posicionamento sobre a situação e aguarda retorno.