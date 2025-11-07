Com alerta de ciclone extratropical, Defesa Civil de Cotia reforça plantão de emergência

Fenômeno avança do Sul para o Sudeste e pode provocar rajadas de vento e chuva forte neste fim de semana

Foto: Defesa Civil de Cotia

emitiu alerta para o aumento da instabilidade atmosférica nos próximos dias. A Defesa Civil de Cotia informou que mantém equipes de plantão para possíveis ocorrências relacionadas à passagem de um ciclone extratropical, que avança do Sul do país em direção ao litoral do Sudeste. O órgão estadual



De acordo com a previsão, a região da Grande São Paulo deve ter pancadas isoladas de chuva nesta sexta-feira (7) e, no sábado (8), a expectativa é de precipitações mais intensas, com rajadas de vento e risco de transtornos.



“Estamos com nossas equipes em alerta para, caso estas rajadas mais fortes cheguem a Cotia e causem algum transtorno, a gente possa dar uma pronta resposta no atendimento das pessoas impactadas. Contamos com o apoio e mobilização de outras secretarias também”, afirmou o secretário de Defesa Civil, sargento Oliveirinha.



A população pode acionar os serviços de emergência pelos números: 199 (Defesa Civil), 193 (Corpo de Bombeiros) e 153 (Guarda Civil Municipal).