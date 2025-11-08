Mulher almoça em restaurante e sai sem pagar em Cotia

O estabelecimento registrou a suposta cliente em câmeras de segurança





Uma mulher deixou um restaurante português sem pagar a conta na tarde deste sábado (8), na Estrada de Caucaia do Alto, em Cotia.

De acordo com informações do estabelecimento, a cliente consumiu cerca de R$ 98 em alimentos. Após o almoço, ela saiu pela lateral do restaurante, entrou em um carro e foi embora sem quitar a despesa.



O caso surpreendeu os funcionários, que perceberam a ação após a saída da mulher. O estabelecimento registrou a suposta cliente em câmeras de segurança e vai registrar boletim de ocorrência.

