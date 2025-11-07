Advogada criminalista Jéssica Lopes une Direito e tecnologia em nova coluna do Cotia e Cia

Com voz firme e mente conectada, a criminalista cotiana estreia coluna que une humanidade e tecnologia no Direito

Jéssica Lopes, advogada criminalista. Foto: Divulgação

A advogada Jéssica Moraes Lopes Pedroso, criminalista cotiana, é a nova colunista do Cotia e Cia. Com uma trajetória marcada pela atuação no Tribunal do Júri e um olhar atento à inovação tecnológica, Jéssica traz à coluna uma abordagem que une experiência prática, pensamento crítico e compromisso com a defesa de direitos no sistema de justiça.

Especialista em Direito Penal, Processo Penal e Lei de Drogas, Jéssica atua há mais de seis anos na área criminal, destacando-se pela postura combativa e pela dedicação à defesa de pessoas com direitos violados. Nesse período, já participou de diversos julgamentos no Tribunal do Júri, consolidando-se como uma voz firme e técnica na advocacia criminal.Natural de São Roque (SP) e formada em Direito desde 2019, ela possui pós-graduações nas áreas penal e processual penal, além de Lei de Drogas. Atualmente, é pós-graduanda em Legal Operations: Dados, Inteligência Artificial e Performance Jurídica, pela PUC Paraná, campo em que pesquisa a interseção entre tecnologia e prática jurídica.Na OAB Cotia (108ª Subseção), Jéssica tem participação ativa desde o início da carreira. Entre 2021 e 2023, presidiu a Comissão da Jovem Advocacia, atuando no fortalecimento e acolhimento de novos profissionais do Direito. Atualmente, está à frente da Comissão de Direito Digital, unindo sua experiência criminal à paixão por temas ligados à inovação e à transformação digital.Com uma visão humanizada da advocacia, Jéssica defende que o papel do advogado vai além da técnica: é ser voz para quem não tem voz e barreira contra injustiças. Fiel aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, ela atua de forma incansável para garantir que cada cidadão tenha seus direitos respeitados.Em sua nova coluna no, Jéssica trará reflexões sobre Direito Penal, tecnologia e justiça contemporânea, abordando temas que vão desde o impacto da inteligência artificial na advocacia até os desafios da defesa criminal no Brasil atual.Unindo tradição e inovação, Jéssica Lopes representa uma geração de advogados que enxergam o Direito como instrumento de transformação social, dentro e fora dos tribunais.