Qual é o nome mais popular em Cotia? Veja se o seu está na lista

Neto Rossi

Levantamento atualizado pelo Censo 2022 mostra também o sobrenome mais frequente entre os moradores do município

Foto: Vagner Santos 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira (4) a nova edição do levantamento com os nomes mais frequentes no Brasil, com base nos dados do Censo Demográfico 2022. Em Cotia, os nomes Maria e José continuam dominando as certidões de nascimento.

De acordo com o levantamento, Maria é o nome feminino mais comum, com 11.443 registros no município. Entre os homens, José aparece em primeiro lugar, com 4.688 registros. Já o sobrenome Silva é o mais popular entre os cotianos, somando 36.137 registros.

O estudo, chamado “Nomes no Brasil”, permite que qualquer pessoa consulte a popularidade de nomes e sobrenomes em todo o país, além de informações detalhadas sobre sua distribuição geográfica e a evolução ao longo das décadas.

Veja no final da matéria a lista dos 30 nomes mais populares entre cotianos

Segundo o gerente de Inovação e Desenvolvimento do IBGE, Rodrigo Almeida Rego, o interesse do público pelo tema motivou a atualização da plataforma.

“A versão anterior, lançada em 2016 com dados do Censo 2010, foi um sucesso absoluto. Agora que temos a real dimensão do interesse da sociedade por dados sobre nomes, quisemos não só atualizar o site, mas também acrescentar mais dimensões para se explorar”, explicou.

No portal, é possível verificar o número total de registros de cada nome, a concentração por localidade e até uma linha do tempo que mostra a frequência de registros por década. O sistema também calcula a idade mediana de quem carrega cada nome, um indicador que divide o grupo entre os 50% mais jovens e os 50% mais velhos.
NOMEPERCENTUALFREQUÊNCIA
Maria4,17%11.443
Jose1,71%4.688
Ana1,65%4.541
Joao1,23%3.375
Pedro0,80%2.200
Gabriel0,73%2.008
Lucas0,73%2.004
Antonio0,68%1.869
Carlos0,61%1.682
10ºPaulo0,60%1.651
11ºLuiz0,60%1.637
12ºRafael0,56%1.539
13ºMarcos0,50%1.365
13ºGustavo0,50%1.365
15ºFelipe0,49%1.336
16ºGuilherme0,48%1.304
17ºMiguel0,46%1.267
18ºDavi0,46%1.250
19ºJulia0,44%1.196
20ºEduardo0,43%1.169
21ºMatheus0,43%1.167
22ºMarcelo0,41%1.128
23ºDaniel0,40%1.099
24ºBruno0,40%1.097
25ºArthur0,39%1.076
26ºRodrigo0,37%1.005
27ºLuis0,35%949
28ºBeatriz0,34%938
29ºFernando0,34%924
30ºJuliana0,34%923

Categorias
Postagem Anterior Próxima Postagem