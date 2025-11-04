Qual é o nome mais popular em Cotia? Veja se o seu está na lista

Levantamento atualizado pelo Censo 2022 mostra também o sobrenome mais frequente entre os moradores do município
|Foto: Vagner Santos
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira (4) a nova edição do levantamento com os nomes mais frequentes no Brasil, com base nos dados do Censo Demográfico 2022. Em Cotia, os nomes Maria e José continuam dominando as certidões de nascimento.
De acordo com o levantamento, Maria é o nome feminino mais comum, com 11.443 registros no município. Entre os homens, José aparece em primeiro lugar, com 4.688 registros. Já o sobrenome Silva é o mais popular entre os cotianos, somando 36.137 registros.
O estudo, chamado “Nomes no Brasil”, permite que qualquer pessoa consulte a popularidade de nomes e sobrenomes em todo o país, além de informações detalhadas sobre sua distribuição geográfica e a evolução ao longo das décadas.
Veja no final da matéria a lista dos 30 nomes mais populares entre cotianos
Segundo o gerente de Inovação e Desenvolvimento do IBGE, Rodrigo Almeida Rego, o interesse do público pelo tema motivou a atualização da plataforma.
“A versão anterior, lançada em 2016 com dados do Censo 2010, foi um sucesso absoluto. Agora que temos a real dimensão do interesse da sociedade por dados sobre nomes, quisemos não só atualizar o site, mas também acrescentar mais dimensões para se explorar”, explicou.
No portal, é possível verificar o número total de registros de cada nome, a concentração por localidade e até uma linha do tempo que mostra a frequência de registros por década. O sistema também calcula a idade mediana de quem carrega cada nome, um indicador que divide o grupo entre os 50% mais jovens e os 50% mais velhos.
|NOME
|PERCENTUAL
|FREQUÊNCIA
|1º
|Maria
|4,17%
|11.443
|2º
|Jose
|1,71%
|4.688
|3º
|Ana
|1,65%
|4.541
|4º
|Joao
|1,23%
|3.375
|5º
|Pedro
|0,80%
|2.200
|6º
|Gabriel
|0,73%
|2.008
|7º
|Lucas
|0,73%
|2.004
|8º
|Antonio
|0,68%
|1.869
|9º
|Carlos
|0,61%
|1.682
|10º
|Paulo
|0,60%
|1.651
|11º
|Luiz
|0,60%
|1.637
|12º
|Rafael
|0,56%
|1.539
|13º
|Marcos
|0,50%
|1.365
|13º
|Gustavo
|0,50%
|1.365
|15º
|Felipe
|0,49%
|1.336
|16º
|Guilherme
|0,48%
|1.304
|17º
|Miguel
|0,46%
|1.267
|18º
|Davi
|0,46%
|1.250
|19º
|Julia
|0,44%
|1.196
|20º
|Eduardo
|0,43%
|1.169
|21º
|Matheus
|0,43%
|1.167
|22º
|Marcelo
|0,41%
|1.128
|23º
|Daniel
|0,40%
|1.099
|24º
|Bruno
|0,40%
|1.097
|25º
|Arthur
|0,39%
|1.076
|26º
|Rodrigo
|0,37%
|1.005
|27º
|Luis
|0,35%
|949
|28º
|Beatriz
|0,34%
|938
|29º
|Fernando
|0,34%
|924
|30º
|Juliana
|0,34%
|923