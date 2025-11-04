Qual é o nome mais popular em Cotia? Veja se o seu está na lista

Levantamento atualizado pelo Censo 2022 mostra também o sobrenome mais frequente entre os moradores do município

Foto: Vagner Santos

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira (4) a nova edição do levantamento com os nomes mais frequentes no Brasil, com base nos dados do Censo Demográfico 2022. Em Cotia, os nomes Maria e José continuam dominando as certidões de nascimento.

NOME PERCENTUAL FREQUÊNCIA 1º Maria 4,17% 11.443 2º Jose 1,71% 4.688 3º Ana 1,65% 4.541 4º Joao 1,23% 3.375 5º Pedro 0,80% 2.200 6º Gabriel 0,73% 2.008 7º Lucas 0,73% 2.004 8º Antonio 0,68% 1.869 9º Carlos 0,61% 1.682 10º Paulo 0,60% 1.651 11º Luiz 0,60% 1.637 12º Rafael 0,56% 1.539 13º Marcos 0,50% 1.365 13º Gustavo 0,50% 1.365 15º Felipe 0,49% 1.336 16º Guilherme 0,48% 1.304 17º Miguel 0,46% 1.267 18º Davi 0,46% 1.250 19º Julia 0,44% 1.196 20º Eduardo 0,43% 1.169 21º Matheus 0,43% 1.167 22º Marcelo 0,41% 1.128 23º Daniel 0,40% 1.099 24º Bruno 0,40% 1.097 25º Arthur 0,39% 1.076 26º Rodrigo 0,37% 1.005 27º Luis 0,35% 949 28º Beatriz 0,34% 938 29º Fernando 0,34% 924 30º Juliana 0,34% 923





De acordo com o levantamento, Maria é o nome feminino mais comum, com 11.443 registros no município. Entre os homens, José aparece em primeiro lugar, com 4.688 registros. Já o sobrenome Silva é o mais popular entre os cotianos, somando 36.137 registros.O estudo, chamado “Nomes no Brasil”, permite que qualquer pessoa consulte a popularidade de nomes e sobrenomes em todo o país, além de informações detalhadas sobre sua distribuição geográfica e a evolução ao longo das décadas.Segundo o gerente de Inovação e Desenvolvimento do IBGE, Rodrigo Almeida Rego, o interesse do público pelo tema motivou a atualização da plataforma.”, explicou.No portal, é possível verificar o número total de registros de cada nome, a concentração por localidade e até uma linha do tempo que mostra a frequência de registros por década. O sistema também calcula a idade mediana de quem carrega cada nome, um indicador que divide o grupo entre os 50% mais jovens e os 50% mais velhos.