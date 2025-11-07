Cotia realiza feira de adoção de cães neste sábado (8)

Segundo a prefeitura, todos os animais são castrados, microchipados e vermifugados

Foto: Divulgação





Neste sábado (8), das 9h às 13h, a Secretaria de Saúde realizará uma Feira de Adoção de Animais, desta vez, só com cães (machos e fêmeas).





O evento de adoção será na Praça Lindolfo Stephano, a Praça do Jardim Sabiá. Todos os animais são castrados, microchipados e vermifugados.



Quem tiver interesse em adotar um ‘aumigo’ precisará apresentar documento oficial com foto e comprovante de endereço.





Será feito um rápido cadastro do tutor, passadas todas as informações sobre posse responsável e o animal já poderá ser levado para o novo lar.



Os cães vivem em um abrigo que tem parceria com a Prefeitura de Cotia, mas este lar é provisório, onde recebem todo o cuidado até serem encaminhados definitivamente.



Serviço



Feira de Adoção de Animais – somente cães (machos e fêmeas)



Dia 8 de novembro de 2025 sábado



Das 9h às 13h



Local: Praça do Jardim Sabiá



Endereço: Rua Pinhal, 62