Cotia realiza feira de adoção de cães neste sábado (8)

Segundo a prefeitura, todos os animais são castrados, microchipados e vermifugados
|Foto: Divulgação
Neste sábado (8), das 9h às 13h, a Secretaria de Saúde realizará uma Feira de Adoção de Animais, desta vez, só com cães (machos e fêmeas).
O evento de adoção será na Praça Lindolfo Stephano, a Praça do Jardim Sabiá. Todos os animais são castrados, microchipados e vermifugados.
Quem tiver interesse em adotar um ‘aumigo’ precisará apresentar documento oficial com foto e comprovante de endereço.
Será feito um rápido cadastro do tutor, passadas todas as informações sobre posse responsável e o animal já poderá ser levado para o novo lar.
Os cães vivem em um abrigo que tem parceria com a Prefeitura de Cotia, mas este lar é provisório, onde recebem todo o cuidado até serem encaminhados definitivamente.
Serviço
Feira de Adoção de Animais – somente cães (machos e fêmeas)
Dia 8 de novembro de 2025 sábado
Das 9h às 13h
Local: Praça do Jardim Sabiá
Endereço: Rua Pinhal, 62
