Cotia realiza feira de adoção de cães neste sábado (8)

Segundo a prefeitura, todos os animais são castrados, microchipados e vermifugados

Foto: Divulgação

Neste sábado (8), das 9h às 13h, a Secretaria de Saúde realizará uma Feira de Adoção de Animais, desta vez, só com cães (machos e fêmeas). 

O evento de adoção será na Praça Lindolfo Stephano, a Praça do Jardim Sabiá. Todos os animais são castrados, microchipados e vermifugados.

Quem tiver interesse em adotar um ‘aumigo’ precisará apresentar documento oficial com foto e comprovante de endereço. 

Será feito um rápido cadastro do tutor, passadas todas as informações sobre posse responsável e o animal já poderá ser levado para o novo lar.

Os cães vivem em um abrigo que tem parceria com a Prefeitura de Cotia, mas este lar é provisório, onde recebem todo o cuidado até serem encaminhados definitivamente.

Serviço

Feira de Adoção de Animais – somente cães (machos e fêmeas)

Dia 8 de novembro de 2025 sábado

Das 9h às 13h

Local: Praça do Jardim Sabiá

Endereço: Rua Pinhal, 62
