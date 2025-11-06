Defesa Civil alerta para tempestades e ventos de até 100 km/h na Grande SP

Ciclone extratropical pode provocar chuva intensa, rajadas fortes e queda de granizo entre sexta (7) e sábado (8); Cotia e região devem redobrar a atenção

Foto: Governo de SP





A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu, nesta quinta-feira (6), um alerta para a formação de fortes tempestades entre sexta-feira (7) e sábado (8), com risco de chuvas intensas, rajadas de vento e queda de granizo em várias regiões do estado.

115 km/h no Litoral Norte;

110 km/h na Baixada Santista, Vale do Ribeira e Itapeva;

95 km/h no oeste e noroeste paulista, incluindo cidades como Presidente Prudente, Marília e São José do Rio Preto.

Evite áreas arborizadas e não estacione sob árvores;

Recolha objetos soltos em varandas e quintais;

Durante tempestades com raios, evite áreas abertas e estruturas metálicas;

Não atravesse áreas alagadas;

Se um fio energizado cair sobre o veículo, permaneça dentro e acione o Corpo de Bombeiros;

Em caso de emergência, ligue 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros);

Cadastre seu celular para receber alertas da Defesa Civil enviando o CEP por SMS para 40199.

O fenômeno está associado à atuação de um ciclone extratropical na costa da Região Sudeste, que deve intensificar áreas de instabilidade atmosférica. A combinação entre o calor pré-frontal, o avanço de uma frente fria e a circulação do ciclone cria condições para tempestades severas, com granizo isolado, raios frequentes e ventos extremamente fortes, podendo ocorrer até microexplosões atmosféricas (downbursts).De acordo com o órgão estadual, as rajadas de vento previstas para a Região Metropolitana de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira podem chegar a 100 km/h.Com essa intensidade, há risco de quedas de árvores, destelhamentos e interrupções de energia elétrica. Ventos acima de 70 km/h já são suficientes para causar danos estruturais, e, acima de 100 km/h, o perigo se torna ainda maior.As chuvas devem ser fortes e rápidas, com acumulados médios previstos para a Grande São Paulo, o Vale do Ribeira, a Baixada Santista e o Vale do Paraíba.Os meteorologistas alertam para a possibilidade de alagamentos pontuais, enxurradas e deslizamentos de encostas, especialmente em áreas de risco já mapeadas.Como o sistema avança dos estados do Sul em direção a São Paulo, as Defesas Civis do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro estão atuando de forma integrada, compartilhando informações em tempo real sobre a evolução do ciclone.O Gabinete de Crise do Governo de São Paulo será mobilizado no sábado (8) — quando há maior potencial para temporais —, reunindo equipes da Defesa Civil Estadual, Corpo de Bombeiros, Sabesp, ARSESP, ARTESP, Fundo Social e concessionárias de energia e gás no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).A Defesa Civil reforça as recomendações de segurança para evitar acidentes durante o período de instabilidade: