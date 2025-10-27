VÍDEO: Esgoto continua vazando de escola municipal em Cotia mesmo após denúncia à prefeitura

Moradores relatam mau cheiro e risco de acidentes; medida paliativa não resolveu o problema. OUTRO LADO: desta vez, a prefeitura se pronunciou

Foto enviada ao Cotia e Cia





O vazamento de esgoto na Escola Municipal Sílvio Pedroso, localizada no bairro Lajeado, em Cotia, continua causando transtornos para moradores e frequentadores da região.





Nas imagens (veja abaixo), é possível ver o líquido sendo despejado e se espalhando pela via, enquanto pessoas que passam pelo local enfrentam o odor e o risco de escorregar.



Segundo relatos de moradores, o problema acontece há cerca de um ano.









OUTRO LADO



Procurada novamente após a nova denúncia, a prefeitura de Cotia informou, por meio da Secretaria de Educação, que foi realizada uma limpeza da fossa para conter o problema de forma paliativa.



A pasta destacou que a solução definitiva será feita na reforma completa da escola, e que conversas com a Sabesp foram iniciadas para resolver a situação da rede de esgoto que passa pelo local.

Procurada novamente após a nova denúncia, a prefeitura de Cotia informou, por meio da Secretaria de Educação, que foi realizada uma limpeza da fossa para conter o problema de forma paliativa.A pasta destacou que a solução definitiva será feita na reforma completa da escola, e que conversas com a Sabesp foram iniciadas para resolver a situação da rede de esgoto que passa pelo local.

, mas, quase duas semanas depois, o esgoto ainda escorre da entrada da escola para a rua, espalhando mau cheiro e sujeira pelo asfalto da Rua Rui Barbosa.Na última quarta-feira (22), uma moradora enviou um vídeo à reportagem mostrando que a situação permanece a mesma.