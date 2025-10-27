Novo acesso em Barueri promete desafogar trânsito e facilitar deslocamento na região central

Obras incluem pavimentação, defensas metálicas, contenções em terra armada e paisagismo

Foto: ViaOeste

Neste domingo (26), a ViaOeste inaugurou um novo acesso viário na altura do km 26 da Rodovia Castello Branco (SP-280), conhecido como “Avenida Café do Ponto”, no município de Barueri.

A nova via conecta a Rua Mário Sadanori Doi à Avenida Guilherme Perereca Guglielmo, oferecendo mais uma opção de trajeto para motoristas e contribuindo para melhorar a mobilidade urbana local.Com a implantação do novo acesso, os motoristas passam a ter uma alternativa para chegar à região central de Barueri, reduzindo a concentração de veículos nas vias principais e proporcionando maior fluidez no trânsito próximo ao Trevo de Barueri.A estrutura passa sob a Ponte Guilherme de Almeida, integrante do projeto de modernização das novas vias marginais da Castello Branco.O empreendimento inclui um pacote completo de infraestrutura, com calçadas, dispositivos de segurança, iluminação pública e sinalização horizontal e vertical.Além da pavimentação, as obras contemplaram sistemas de drenagem para escoamento de água pluvial, contenções em terra armada, defensas metálicas e paisagismo.