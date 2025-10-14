Esgoto escorre de escola municipal e causa mau cheiro em rua de Cotia, denuncia moradora

Ela relata que o problema persiste há cerca de um ano e afeta quem passa pela via; prefeitura não se manifestou
|Imagem enviada ao Cotia e Cia
Por Daniel Harzer
Uma moradora de Cotia denunciou o despejo de esgoto na Rua Rui Barbosa, no bairro Lajeado, em frente à Escola Municipal Sílvio Pedroso.
Segundo ela, o problema ocorre há cerca de um ano e tem causado mau cheiro e transtornos para quem passa pelo local.
Jakeline Monique da Silva Amorim, mãe de alunas que estudam em uma escola próxima, relatou ao Cotia e Cia que os resíduos saem da entrada da unidade e escorrem pela via.
“A escola solta esgoto na rua, fica um odor insuportável. As pessoas escorregam na sujeira. Infelizmente, falta saneamento básico”, afirmou.
Em imagens enviadas à reportagem, é possível ver o líquido sendo despejado e se espalhando pelo asfalto.