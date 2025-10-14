Esgoto escorre de escola municipal e causa mau cheiro em rua de Cotia, denuncia moradora

Ela relata que o problema persiste há cerca de um ano e afeta quem passa pela via; prefeitura não se manifestou

Por Daniel Harzer



Até a publicação desta matéria, a Prefeitura de Cotia ainda não havia se manifestado sobre o caso. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

Uma moradora de Cotia denunciou o despejo de esgoto na, no bairro Lajeado, em frente àSegundo ela, o problema ocorre há cerca de um ano e tem causado mau cheiro e transtornos para quem passa pelo local., mãe de alunas que estudam em uma escola próxima, relatou aoque os resíduos saem da entrada da unidade e escorrem pela via., afirmou.Em imagens enviadas à reportagem, é possível ver o líquido sendo despejado e se espalhando pelo asfalto.