Helicóptero que caiu em São Roque decolou de Jundiaí; causas do acidente são investigadas

Piloto e passageiro foram resgatados com vida após a aeronave atingir um pesqueiro

Imagem: Reprodução / Internet

Um helicóptero modelo Cabri G2, fabricado em 2025, que caiu na tarde deste domingo (26) em um pesqueiro localizado próximo à Estrada do Vinho, em São Roque, havia decolado de Jundiaí e tinha como destino o restaurante Vila Don Patto, situado a cerca de 300 metros do local da queda.





Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas estavam a bordo, o piloto e um passageiro. Ambos foram resgatados com vida, e apenas o piloto sofreu escoriações leves em uma das mãos.O socorro inicial foi realizado por frequentadores do local que utilizaram um barco para alcançar a aeronave antes da chegada das equipes de emergência.