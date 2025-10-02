São Roque abre cadastro para isenção no pedágio do km 49 da Raposo Tavares

Solicitação deve ser feita pelo Protocolo Online e será analisada pela Artesp e ViaOeste

Foto: Rota Sorocabana

A Prefeitura de São Roque anunciou que moradores da região do km 49 da Rodovia Raposo Tavares já podem solicitar isenção na cobrança do pórtico localizado no trecho.

São Roque (km 48): de R$ 10,10 em um sentido para R$ 5,05 em cada sentido;

Alumínio (km 83): de R$ 9,90 em um sentido para R$ 4,95 em cada sentido;

Araçoiaba da Serra (km 111): mantido em R$ 4,20 por sentido.

O cadastramento deve ser feito pelo Protocolo Online, disponível no site oficial da administração municipal, e será encaminhado para análise da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e da concessionária ViaOeste.O acesso ao formulário pode ser feito pelo link:De acordo com a Prefeitura, a iniciativa busca atender famílias que residem no entorno e utilizam diariamente a rodovia para atividades rotineiras, como levar os filhos à escola no Alto da Serra ou se deslocar até o centro da cidade para trabalhar e estudar.A administração municipal ressalta que o cadastro não garante automaticamente a isenção. A decisão final será tomada pela Artesp e pela ViaOeste, que avaliarão os pedidos e definirão a concessão do benefício nas próximas semanas.O anúncio ocorre no mesmo dia em queA mudança começou a valer nesta quarta-feira (1º) nos pontos de cobrança de São Roque (km 48), Alumínio (km 83) e Araçoiaba da Serra (km 111).Segundo a concessionária Rota Sorocabana, responsável pelo trecho, o novo modelo elimina paradas obrigatórias, reduz filas e emissões de poluentes, além de marcar uma fase de modernização da rodovia, que receberá obras de duplicação, ciclovias, marginais e sistemas de monitoramento em tempo real.Os preços das tarifas não sofreram alteração, mas agora são divididos entre os dois sentidos da via: