São Roque abre cadastro para isenção no pedágio do km 49 da Raposo Tavares

Solicitação deve ser feita pelo Protocolo Online e será analisada pela Artesp e ViaOeste
|Foto: Rota Sorocabana
A Prefeitura de São Roque anunciou que moradores da região do km 49 da Rodovia Raposo Tavares já podem solicitar isenção na cobrança do pórtico localizado no trecho.
O cadastramento deve ser feito pelo Protocolo Online, disponível no site oficial da administração municipal, e será encaminhado para análise da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e da concessionária ViaOeste.
O acesso ao formulário pode ser feito pelo link: clique aqui para acessar.
De acordo com a Prefeitura, a iniciativa busca atender famílias que residem no entorno e utilizam diariamente a rodovia para atividades rotineiras, como levar os filhos à escola no Alto da Serra ou se deslocar até o centro da cidade para trabalhar e estudar.
A administração municipal ressalta que o cadastro não garante automaticamente a isenção. A decisão final será tomada pela Artesp e pela ViaOeste, que avaliarão os pedidos e definirão a concessão do benefício nas próximas semanas.
Novo sistema de cobrança eletrônica
O anúncio ocorre no mesmo dia em que entrou em operação o Siga Fácil, sistema de pedágio eletrônico que substitui as praças físicas por pórticos. A mudança começou a valer nesta quarta-feira (1º) nos pontos de cobrança de São Roque (km 48), Alumínio (km 83) e Araçoiaba da Serra (km 111).
Segundo a concessionária Rota Sorocabana, responsável pelo trecho, o novo modelo elimina paradas obrigatórias, reduz filas e emissões de poluentes, além de marcar uma fase de modernização da rodovia, que receberá obras de duplicação, ciclovias, marginais e sistemas de monitoramento em tempo real.
Como ficam os valores
Os preços das tarifas não sofreram alteração, mas agora são divididos entre os dois sentidos da via:
- São Roque (km 48): de R$ 10,10 em um sentido para R$ 5,05 em cada sentido;
- Alumínio (km 83): de R$ 9,90 em um sentido para R$ 4,95 em cada sentido;
- Araçoiaba da Serra (km 111): mantido em R$ 4,20 por sentido.