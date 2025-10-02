Idosa é encontrada morta em casa em Carapicuíba; enteado com esquizofrenia é suspeito

Polícia investiga o crime após vítima ser localizada com sinais de violência; jovem de 26 anos deixou o local e segue procurado
|Caso foi registrado no DP da cidade. Foto: Google Street Views
Uma mulher identificada como Edinalva, de 63 anos, foi encontrada morta dentro de sua casa em Carapicuíba, na manhã desta quarta-feira (1º). O principal suspeito do crime é o enteado dela, Leonardo de Campos, de 26 anos, que sofre de esquizofrenia e teria deixado a residência logo após o ocorrido.
De acordo com reportagem do SBT News, policiais militares foram acionados e encontraram a vítima caída no quarto, já sem vida, coberta por um lençol. O óbito foi confirmado às 9h11, com registro de “morte de causa externa, apresentando sinais de violência no rosto e nos seios”, segundo laudo preliminar.
De acordo com o boletim de ocorrência, o cunhado da vítima, identificado como Paulo, contou que recebeu uma ligação do enteado por volta das 7h15. Na chamada, Leonardo teria dito que a mãe não estava reagindo e pediu que ele fosse até a casa. Desconfiado, Paulo acionou a Polícia Militar e acompanhou os agentes até o local, onde o corpo foi encontrado.
Suspeito fugiu do local
Segundo a reportagem, testemunhas relataram que Leonardo foi visto saindo da casa momentos antes da chegada da polícia e não respondeu aos chamados. Segundo familiares, o jovem tinha histórico de esquizofrenia, já havia sido internado em clínica de reabilitação e fazia uso de medicamentos controlados, mas sem acompanhamento médico regular.
A perícia encontrou marcas de mordidas no rosto da vítima e ferimentos nas mãos, possivelmente de tentativa de defesa. Uma tesoura também foi localizada ao lado do corpo, mas não apresentava sinais de perfuração.
O caso foi registrado na Delegacia de Carapicuíba, que investiga as circunstâncias do crime e segue em busca do suspeito.
Texto com informações do SBT News