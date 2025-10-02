Idosa é encontrada morta em casa em Carapicuíba; enteado com esquizofrenia é suspeito

Polícia investiga o crime após vítima ser localizada com sinais de violência; jovem de 26 anos deixou o local e segue procurado

Caso foi registrado no DP da cidade. Foto: Google Street Views

Uma mulher identificada como Edinalva, de 63 anos, foi encontrada morta dentro de sua casa em Carapicuíba, na manhã desta quarta-feira (1º). O principal suspeito do crime é o enteado dela, Leonardo de Campos, de 26 anos, que sofre de esquizofrenia e teria deixado a residência logo após o ocorrido.

De acordo com reportagem do SBT News, policiais militares foram acionados e encontraram a vítima caída no quarto, já sem vida, coberta por um lençol. O óbito foi confirmado às 9h11, com registro de “morte de causa externa, apresentando sinais de violência no rosto e nos seios”, segundo laudo preliminar.De acordo com o boletim de ocorrência, o cunhado da vítima, identificado como Paulo, contou que recebeu uma ligação do enteado por volta das 7h15. Na chamada, Leonardo teria dito que a mãe não estava reagindo e pediu que ele fosse até a casa. Desconfiado, Paulo acionou a Polícia Militar e acompanhou os agentes até o local, onde o corpo foi encontrado.Segundo a reportagem, testemunhas relataram que Leonardo foi visto saindo da casa momentos antes da chegada da polícia e não respondeu aos chamados. Segundo familiares, o jovem tinha histórico de esquizofrenia, já havia sido internado em clínica de reabilitação e fazia uso de medicamentos controlados, mas sem acompanhamento médico regular.A perícia encontrou marcas de mordidas no rosto da vítima e ferimentos nas mãos, possivelmente de tentativa de defesa. Uma tesoura também foi localizada ao lado do corpo, mas não apresentava sinais de perfuração.O caso foi registrado na Delegacia de Carapicuíba, que investiga as circunstâncias do crime e segue em busca do suspeito.