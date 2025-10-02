Obra de mobilidade mais aguardada de Itapevi será inaugurada nesta sexta (3)

Novo viário deve beneficiar moradores da Cohab, Amador Bueno, Jardim Santa Rita, Parque Suburbano e motoristas vindos de Cotia e São Roque

Foto: Prefeitura de Itapevi

O prefeito Marcos Godoy, Teco (Podemos), inaugura nesta sexta-feira (3) o novo viaduto de Itapevi, considerado a maior obra de mobilidade da história da cidade. Localizada ao lado do Pronto-Socorro Central, a estrutura promete oferecer mais fluidez ao tráfego e novas alternativas de trajeto para motoristas que circulam pela região.



A cerimônia de entrega contará com uma caminhada simbólica a partir das 19h, na Rua Agostinho Ferreira Campos, na Cidade Saúde. Logo em seguida, o trânsito será liberado para veículos.



“O novo viário transformará a mobilidade de Itapevi e vai melhorar a qualidade de vida da população”, afirmou o prefeito Teco.



O complexo viário foi projetado para aliviar o tráfego no Viaduto José dos Santos Novaes, construído no fim da década de 1970, que passará a atender, principalmente, o trânsito local em direção ao Terminal Rodoviário, Centro, Jardim Rainha e outros bairros. O novo trecho conecta a Rua Orlando Higino de Moraes ao Corredor Oeste, sentido Cohab.



Construída em concreto armado, a obra recebeu 70 placas de barreira acústica de acrílico importadas de Israel, que reduzem o barulho do tráfego no entorno do Hospital Municipal.



Mudanças no trânsito



Com a abertura do viaduto, a Prefeitura anunciou alterações no sistema viário. A Rua Agostinho Ferreira Campos seguirá mão dupla, enquanto as ruas Erotildes de Freitas e Carmem Silva de Almeida passam a ter sentidos únicos, organizando o fluxo em direção à Rua Dimarães Antonio Sandei e à Avenida Presidente Vargas.



Homenagem e segunda etapa



A estrutura recebeu o nome de Complexo Viário Maria José Soares, em homenagem à avó do ex-prefeito Igor Soares (2017-2024), conforme a Lei nº 3.388, de agosto de 2024.



Já a segunda etapa da obra, que vai conectar o Corredor Oeste à Rua Professor Dimarães Antonio Sandei, no Parque da Cidade, em direção à rodovia Castello Branco, deve ser entregue no segundo semestre de 2026.