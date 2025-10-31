Prefeitura de Cotia se pronuncia sobre corte de araucária na Granja Viana

Manifestação ocorre após vídeo flagrar queda de araucária sobre muro e fiação na Avenida São Camilo

Imagem: Redes Sociais

Após a repercussão de um vídeo que mostra o corte de uma araucária de grande porte na Avenida São Camilo, na Granja Viana, a Prefeitura de Cotia informou, por meio da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Agropecuária, que a supressão da árvore foi autorizada por motivos de segurança pública.





Veja o vídeo abaixo:













De acordo com a nota enviada pela administração municipal, foi aberto um processo administrativo para apurar a situação da árvore, cuja base apresentava comprometimento estrutural, representando risco de queda e perigo à integridade física de pedestres e motoristas.A Prefeitura informou que o Departamento Ambiental realizou vistoria técnica, com registro fotográfico e emissão de laudo ambiental. Ainda segundo o órgão, a Araucaria angustifolia é uma espécie protegida por lei federal (Decreto nº 750/1993 e Lei nº 11.428/2006 – Lei da Mata Atlântica), mas a legislação permite a remoção de exemplares quando há risco comprovado à segurança pública.A nota destaca que a decisão foiPor se tratar de uma área particular, a Secretaria informou que sua atuação se limitou à avaliação técnica e emissão da autorização ambiental, sendo a execução da remoção de responsabilidade do solicitante.Entretanto, a Prefeitura observou que o procedimento realizado não seguiu os cuidados técnicos necessários, o que gerou riscos durante o serviço., informou o comunicado, acrescentando que o responsável deverá prestar esclarecimentos sobre a equipe contratada e a metodologia empregada na execução do corte.O caso ganhou repercussão após o vídeo mostrar o momento em que o tronco da araucária cai sobre o muro de uma propriedade e atinge a rede elétrica. Não houve registro de feridos.