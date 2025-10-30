Caixa e Prefeitura de Cotia criam canal direto de atendimento a empreendedores

Microempreendedores e empresas de todos os portes passam a ter acesso facilitado a linhas de crédito e esclarecimento de dúvidas sem precisar ir à agência

Foto: Freepik

A Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo (SICE) de Cotia firmou parceria com a agência local da Caixa Econômica Federal (CEF) para criar um canal exclusivo de atendimento a empresários do município. O serviço, que pode ser acessado por WhatsApp e e-mail, tem como objetivo facilitar o acesso a informações sobre linhas de crédito e outros serviços financeiros.

Segundo o secretário da SICE, Ricardo de Oliveira, o canal aproxima empreendedores, especialmente aqueles sem relacionamento prévio com a Caixa, das oportunidades de crédito disponíveis. “, explicou.Oliveira também destacou que muitas linhas de crédito da Caixa são subutilizadas por falta de informação ou de relacionamento com a instituição., afirmou.A gerente geral da agência da Caixa em Cotia, Kelly Magni, reforçou a relevância do canal., disse.O canal de comunicação exclusivo já está disponível para microempreendedores, pequenas, médias e grandes empresas da cidadeAtendimento CAIXA para Empreendedores e Empresários de Cotia