Caixa e Prefeitura de Cotia criam canal direto de atendimento a empreendedores

Microempreendedores e empresas de todos os portes passam a ter acesso facilitado a linhas de crédito e esclarecimento de dúvidas sem precisar ir à agência
|Foto: Freepik
A Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo (SICE) de Cotia firmou parceria com a agência local da Caixa Econômica Federal (CEF) para criar um canal exclusivo de atendimento a empresários do município. O serviço, que pode ser acessado por WhatsApp e e-mail, tem como objetivo facilitar o acesso a informações sobre linhas de crédito e outros serviços financeiros.
Segundo o secretário da SICE, Ricardo de Oliveira, o canal aproxima empreendedores, especialmente aqueles sem relacionamento prévio com a Caixa, das oportunidades de crédito disponíveis. “Os empresários, de todos os portes, podem iniciar uma negociação e buscar linha de crédito sem precisar se deslocar até a agência. Quem tem interesse em verificar se tem direito a empréstimo pode iniciar esse contato direto, que pode culminar na formalização do crédito”, explicou.
Oliveira também destacou que muitas linhas de crédito da Caixa são subutilizadas por falta de informação ou de relacionamento com a instituição. “A partir de agora, criamos uma ponte entre as partes, sem filas e sem burocracia”, afirmou.
A gerente geral da agência da Caixa em Cotia, Kelly Magni, reforçou a relevância do canal. “O atendimento direto vai agilizar processos, esclarecer dúvidas e apresentar as linhas de crédito disponíveis, como BNDS, FGI e ProCredi. Temos produtos voltados tanto para pessoas jurídicas quanto físicas”, disse.
O canal de comunicação exclusivo já está disponível para microempreendedores, pequenas, médias e grandes empresas da cidade
Serviço
Atendimento CAIXA para Empreendedores e Empresários de Cotia
E-mail: ag0906sp15@caixa.gov.br
WhatsApp: (11) 99470-2570
