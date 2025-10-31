Policial civil é baleado durante operação contra o tráfico em Itapevi

Agente foi atingido no braço e na perna por disparos feitos por um atirador ainda não identificado; ele está fora de perigo

Caso ocorreu no Jd Rosemary. Foto: Google Street Views

Um policial civil foi baleado na manhã desta quinta-feira (30) durante uma operação da Polícia Civil realizada na Rua Serra do Cabral, no Jardim Rosemary, em Itapevi.

A ação fazia parte do cumprimento de mandados de busca e de prisão temporária expedidos no âmbito de uma investigação sobre tráfico de drogas e associação para o tráfico.De acordo com a ocorrência registrada,, os agentes conseguiram cumprir um mandado de prisão contra um suspeito investigado por envolvimento com o tráfico.Durante a diligência, entretanto, um dos investigadores foi atingido por dois disparos de arma de fogo efetuados por uma pessoa ainda não identificada. Os tiros atingiram o policial no braço e na perna.O agente ferido foi socorrido e levado ao Hospital Albert Einstein, onde permanece internado sob cuidados médicos. Segundo informações da corporação, ele não corre risco de vida.Os policiais que participaram da ação afirmaram que o suspeito detido não foi o autor dos disparos, já que no momento do ataque ele já se encontrava contido.Nenhum integrante da equipe revidou, pois não foi possível identificar o autor nem o ponto de origem dos tiros.A operação também resultou na apreensão de um veículo e de aparelhos celulares, que serão periciados e integrados à investigação.Após o ataque, equipes realizaram novas diligências na comunidade, mas o atirador ainda não foi localizado.A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do atentado e identificar o responsável pelos disparos.