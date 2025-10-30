Vídeo flagra homem cortando araucária na Granja Viana; árvore cai sobre avenida

Corte de araucária, espécie protegida por lei, é considerado crime ambiental sem autorização dos órgãos competentes; veja as imagens

Imagens: Redes Sociais

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta quinta-feira (30) mostra o momento em que um homem corta uma araucária dentro de um terreno na Avenida São Camilo, na Granja Viana, em Cotia.





A árvore de grande porte caiu sobre o muro da propriedade e atingiu a rede elétrica, espalhando galhos e troncos na via.Não há registro de feridos.Segundo a legislação ambiental, o corte de araucária, uma espécie nativa e ameaçada de extinção, é proibido sem autorização prévia de órgãos como o Ibama ou a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo.A derrubada irregular pode resultar em multas que variam de R$ 5 mil a R$ 50 mil por exemplar, além de responsabilização criminal por crime ambiental.Até o momento, as autoridades ambientais de Cotia não se manifestaram sobre o caso.Veja o vídeo abaixo: