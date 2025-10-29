O Metrô que Cotia espera: Linha 22-Marrom segue parada nos estudos e disputas de licitação

Projeto que promete desafogar a Rodovia Raposo Tavares ainda enfrenta impasses e lentidão nos trâmites do governo estadual

Foto: Reprodução / Imagem Ilustrativa

A tão aguardada Linha 22-Marrom do Metrô de São Paulo, que deverá ligar Cotia à capital paulista, ainda está longe de sair do papel. O projeto, considerado essencial para desafogar o intenso tráfego da Rodovia Raposo Tavares, segue em estágio inicial e figura no fim da fila das prioridades metroviárias do governo Tarcísio de Freitas.

De acordo com informações publicadas pelo site Metrô CPTM, o anteprojeto de engenharia da linha foi concluído em setembro. O estudo propôs uma alteração importante no traçado original: a substituição da estação Teodoro Sampaio pela estação Cardeal Arcoverde, acompanhando o eixo dessa via.O Metrô de São Paulo também retomou o processo licitatório para contratar a empresa responsável pelos serviços de investigações geotécnicas, sondagens de solo e cadastramento das redes de utilidade pública, etapa fundamental para consolidar o projeto executivo da futura Linha 22-Marrom.A sessão de entrega das propostas estava prevista para setembro, mas o resultado oficial ainda não foi divulgado pela companhia, conforme destaca o portal especializado.Segundo o Metrô CPTM,O Consórcio FG-Planal contestou o resultado da licitação nº 10021516 e pediu a anulação do processo, alegando supostas irregularidades cometidas pela empresa A1MC Projetos Ltda, apontada como vencedora.O consórcio afirma que a A1MC teria apresentado documentos obrigatórios fora do prazo, incluindo a comprovação de capacidade técnica exigida pelo edital, o que a tornaria inabilitada.As alegações também questionam a decisão do Metrô de permitir a entrega dos documentos após o prazo oficial, o que poderia configurar quebra das regras do certame. Diante disso, o FG-Planal solicita que o resultado seja anulado, abrindo caminho para uma nova seleção da empresa que fará os estudos da linha.Enquanto isso, outros projetos avançam mais rapidamente. A Linha 19-Celeste, também gerida pelo Metrô, já está em fase de licitação de obras civis. Na sequência, aparecem a Linha 16-Violeta, cujo leilão de concessão está previsto para 2026, e a Linha 20-Rosa, que aguarda a conclusão do projeto básico antes de ser oferecida à iniciativa privada.Nos estudos preliminares, a Linha 22-Marrom terá 29 quilômetros de extensão, 19 estações e um pátio para 52 trens, com demanda estimada de 649 mil passageiros por dia.Em Cotia, o traçado divulgado em 2023 prevê a ligação do Terminal Metropolitano até São Paulo, passando por bairros e regiões estratégicas como Vila Santo Antônio, Sabiá, Parque Alexandra, Estrada do Embu, Mesopotâmia e Granja Viana.Apesar do potencial de impacto positivo na mobilidade e na economia da região, o site Metrô CPTM ressalta que o projeto deve ficar para o próximo governo estadual, possivelmente sendo leiloado e iniciado apenas no final da década., conclui o portal especializado.