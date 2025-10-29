Colisão na Castello Branco mata motorista de van em Araçariguama

Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (29), no km 53 da rodovia

Foto: Artesp

Um grave acidente registrado na manhã desta quarta-feira (29) resultou na morte do motorista de uma van na Rodovia Castello Branco, em Araçariguama. A colisão ocorreu por volta das primeiras horas do dia, na altura do km 53, sentido leste (capital).

De acordo com informações apuradas no local, os veículos trafegavam normalmente pela via quando, por motivos ainda não esclarecidos, o condutor de uma van Master não conseguiu reduzir a velocidade e acabou batendo na traseira de um caminhão.O impacto foi violento e deixou o motorista da van preso às ferragens, não resistindo aos ferimentos e morrendo no local.Outras duas pessoas que estavam no veículo também ficaram feridas - uma delas com ferimentos leves e outra com ferimentos moderados. Ambas foram socorridas e encaminhadas para unidades de saúde da região.Equipes da concessionária que administra a rodovia, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Estadual atenderam a ocorrência.O trânsito chegou a ficar parcialmente interditado durante o trabalho de resgate e remoção dos veículos, o que causou lentidão no trecho.