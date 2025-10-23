Metrô em Cotia: Recurso pode atrasar licitação da Linha 22-Marrom

Consórcio alega supostas irregularidades envolvendo a empresa indicada como vencedora do processo

Imagem ilustrativa. Metrô de SP

O Metrô de São Paulo está realizando uma nova rodada de licitação para definir a empresa responsável pelos serviços de investigações geotécnicas, sondagens de solo e cadastramento das redes de utilidade pública, que servirão de base para o projeto da futura Linha 22-Marrom.

De acordo com informações publicadas pelo site Metrô CPTM, a sessão de entrega das propostas estava prevista para setembro. No entanto, o resultado da licitação não chegou a ser divulgado oficialmente no site da companhia.Ainda segundo o Metrô CPTM, um recurso administrativo apresentado por um dos consórcios participantes pode provocar novos atrasos nos prazos estimados para o avanço da documentação da linha.O Consórcio FG-Planal ingressou com recurso contra o resultado da licitação nº 10021516, solicitando a anulação do resultado. O grupo alega supostas irregularidades envolvendo a A1MC Projetos Ltda, empresa indicada como vencedora do processo.O recurso aponta que a A1MC teria apresentado documentos obrigatórios fora do prazo, incluindo a comprovação de capacidade técnica exigida no edital, o que a tornaria inabilitada. As alegações questionam também a decisão do Metrô de permitir que a empresa apresentasse esses documentos após o prazo original.Diante disso, o Consórcio FG-Planal pede que o resultado da licitação seja anulado, abrindo caminho para uma nova seleção da empresa vencedora responsável pelos estudos da Linha 22-Marrom.Nos estudos preliminares, a Linha 22-Marrom terá 29 km, 19 estações e um pátio para 52 trens.A demanda estimada é de 649 mil passageiros por dia.Em 2023 foram divulgados pelo Metrô as possíveis estações da linha 22-Marrom, na cidade de Cotia. O modal teria a saída do Terminal Metropolitano, passando pela Vila Santo Antônio, Sabiá, Parque Alexandra, Estrada do Embu, Mesopotâmia e Granja Viana.