Cotia e Cia amplia cobertura e lança portal dedicado a São Roque e região

Novo site tem como foco notícias da cidade de São Roque e municípios vizinhos, como Mairinque e Piedade
|Imagem: Cotia e Cia
O Cotia e Cia, reconhecido portal de notícias da região metropolitana de São Paulo, expande sua atuação jornalística com o lançamento do São Roque e Cia, um portal dedicado à cobertura de notícias de São Roque e municípios vizinhos, como Mairinque, Piedade e outras cidades da região.
O objetivo é oferecer aos leitores informações locais de qualidade, em tempo real, com atenção a política, segurança, economia, cultura, esportes e mobilidade urbana.
A iniciativa busca atender à demanda por um veículo que acompanhe de perto os acontecimentos da região, conectando os moradores às notícias mais relevantes do dia a dia.
“Com o lançamento do São Roque e Cia, reforçamos nosso compromisso de aproximar o leitor da informação local, oferecendo um espaço dedicado exclusivamente às cidades vizinhas de Cotia”, afirma a direção do Cotia e Cia.
SIGA AQUI O SÃO ROQUE E CIA NO INSTAGRAM
O portal contará com reportagens, matérias especiais, entrevistas e cobertura de eventos, além de manter a tradição do jornalismo independente e confiável que marcou o Cotia e Cia desde sua criação.
A expectativa é que o novo site fortaleça a comunicação regional, conectando cidadãos, empresas e autoridades por meio de conteúdo jornalístico relevante e atualizado.
O São Roque e Cia já está no ar (VEJA AQUI) e pode ser acessado por qualquer dispositivo, oferecendo uma experiência de leitura dinâmica, com navegação fácil e informações segmentadas por cidade e tema.
