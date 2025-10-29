Cotia e Cia amplia cobertura e lança portal dedicado a São Roque e região

Novo site tem como foco notícias da cidade de São Roque e municípios vizinhos, como Mairinque e Piedade

Imagem: Cotia e Cia

Cotia e Cia, reconhecido portal de notícias da região metropolitana de São Paulo, expande sua atuação jornalística com o lançamento do São Roque e Cia, um portal dedicado à cobertura de notícias de São Roque e municípios vizinhos, como Mairinque, Piedade e outras cidades da região. , reconhecido portal de notícias da região metropolitana de São Paulo, expande sua atuação jornalística com o lançamento do, um portal dedicado à cobertura de notícias de São Roque e municípios vizinhos, como Mairinque, Piedade e outras cidades da região.





O portal contará com reportagens, matérias especiais, entrevistas e cobertura de eventos, além de manter a tradição do jornalismo independente e confiável que marcou o Cotia e Cia desde sua criação.



A expectativa é que o novo site fortaleça a comunicação regional, conectando cidadãos, empresas e autoridades por meio de conteúdo jornalístico relevante e atualizado.



O São Roque e Cia já está no ar (VEJA AQUI) e pode ser acessado por qualquer dispositivo, oferecendo uma experiência de leitura dinâmica, com navegação fácil e informações segmentadas por cidade e tema. O portal contará com reportagens, matérias especiais, entrevistas e cobertura de eventos, além de manter a tradição do jornalismo independente e confiável que marcou odesde sua criação.A expectativa é que o novo site fortaleça a comunicação regional, conectando cidadãos, empresas e autoridades por meio de conteúdo jornalístico relevante e atualizado.já está no are pode ser acessado por qualquer dispositivo, oferecendo uma experiência de leitura dinâmica, com navegação fácil e informações segmentadas por cidade e tema.

O objetivo é oferecer aos leitores informações locais de qualidade, em tempo real, com atenção a política, segurança, economia, cultura, esportes e mobilidade urbana.A iniciativa busca atender à demanda por um veículo que acompanhe de perto os acontecimentos da região, conectando os moradores às notícias mais relevantes do dia a dia., afirma a direção do Cotia e Cia.