Mercado Livre realiza mutirão de emprego em Cotia com 750 vagas para início imediato

Evento acontece neste sábado (1º), em parceria com a Prefeitura, e oferece oportunidades para o novo centro logístico da empresa em Caucaia do Alto

Foto: Divulgação

O Mercado Livre, uma das maiores empresas de tecnologia e comércio eletrônico da América Latina, acaba de chegar oficialmente a Cotia e inicia suas operações com um grande Mutirão do Emprego.

A ação acontece neste sábado (1º), das 8h às 13h, no Ginásio de Esportes de Cotia (ao lado do Mercado Municipal).Realizado em parceria com a Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, o evento tem como objetivo preencher 750 vagas para o cargo de Auxiliar de Logística, com início imediato.As oportunidades são para o novo centro logístico do Mercado Livre, localizado no km 39 da Rodovia Raposo Tavares, em Caucaia do Alto.Podem participar homens e mulheres a partir de 18 anos com Ensino Médio completo. Os candidatos devem levar documento oficial com foto, carteira de trabalho (física ou digital) e currículo impresso.As contratações serão feitas no regime CLT e contam com diversos benefícios, como plano médico e odontológico, auxílio creche, apoio psicológico, transporte fretado e refeição no local.De acordo com a Secretaria de Trabalho e Renda, o mutirão representa mais uma parceria importante entre o setor público e a iniciativa privada para gerar emprego e renda na cidade.📅 Data: Sábado, 1º de novembro de 2025🕗 Horário: Das 8h às 13h📍 Local: Ginásio de Esportes de Cotia (ao lado do Mercado Municipal)📫 Endereço: Rua Ouro, s/nº – Centro, Cotia💼 Vagas: 750 oportunidades para Auxiliar de Logística👥 Requisitos: Homens e mulheres com 18 anos ou mais e Ensino Médio completo📄 Levar: Documento oficial, currículo e carteira de trabalho (física ou digital)