Motoristas recebem orientações sobre pedágio eletrônico na Raposo Tavares

Atividades acontecem esta semana em postos de serviço da região, com informações sobre o funcionamento do sistema de cobrança eletrônica

Foto: Sorocabana

A Sorocabana, empresa Motiva, realiza entre os dias 6 e 10 de outubro atividades educativas para orientar motoristas sobre o pedágio eletrônico Siga Fácil, implantado recentemente na Rodovia Raposo Tavares (SP-270).



As ações continuam ao longo do mês em diferentes pontos da rodovia.

As ações acontecem em postos de serviços de combustível localizados em São Roque, Alumínio e Araçoiaba da Serra.nos três pórticos da rodovia: km 49, em São Roque; km 83, em Sorocaba; e km 111, em Araçoiaba da Serra. O sistema realiza a cobrança de forma totalmente eletrônica, sem praças físicas.Durante as atividades, motoristas e moradores recebem informações sobre o funcionamento do sistema e podem participar da dinâmica educativa “Verdadeiro ou Falso”, que apresenta orientações sobre o pedágio eletrônico. Os participantes também recebem cadernos informativos com instruções sobre o uso do sistema.A iniciativa conta com o apoio do veículo SIC (Serviço de Informação ao Cliente), que percorre as cidades para oferecer atendimento e esclarecimentos sobre o pedágio eletrônico.06/10 – segunda-feira: Autoposto São Bartolomeu – São Roque, 8h às 17h07/10 – terça-feira: Autoposto São Bartolomeu – São Roque, 9h às 17h08/10 – quarta-feira: Auto Posto Millenium – Alumínio, 9h às 17h09/10 – quinta-feira: Auto Posto Millenium – Alumínio, 9h às 17h10/10 – sexta-feira: Posto Ipiranga / Restaurante Lago Azul – Araçoiaba da Serra, 9h às 17h