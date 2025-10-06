Suspeito de envolvimento na morte do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes é preso em Cotia

Felipe Avelino da Silva, conhecido como Mascherano, foi levado ao DHPP para prestar depoimento nesta segunda-feira (6)

Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu, em Cotia, Felipe Avelino da Silva, conhecido como Mascherano, suspeito de envolvimento na execução do ex-delegado-geral da corporação, Ruy Ferraz Fontes.





Ele foi detido na manhã desta segunda-feira (6) e levado ao Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), na capital, onde presta depoimento.





Segundo as investigações, vestígios de DNA de Mascherano foram encontrados em um dos veículos utilizados no crime, ocorrido em setembro. A Justiça já havia decretado a prisão temporária dele no mês passado.



O caso está sendo investigado pelo DHPP.





Além de Mascherano, outros quatro suspeitos foram detidos: Dahesly Oliveira Pires, Luiz Henrique Santos Batista (Fofão), Rafael Marcell Dias Simões (Jaguar) e Willian Silva Marques.



Dois investigados seguem foragidos: Flávio Henrique Ferreira de Souza e Luiz Antonio Rodrigues de Miranda.



O ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes foi assassinado em 15 de setembro, momentos depois de sair do expediente como secretário de Administração da Prefeitura de Praia Grande, no litoral paulista. Ele estava aposentado das funções na Polícia Civil e atuava na gestão municipal.



Cinco servidores da prefeitura de Praia Grande também estão sob investigação por suspeita de participação no crime.

De acordo com o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, a prisão ocorreu “após um intenso trabalho de inteligência em campo”.