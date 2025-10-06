Fábricas clandestinas de bebidas são fechadas em operação na Grande SP

Operação da Polícia Civil cumpriu 10 mandados de busca e apreensão; duas fábricas clandestinas foram encontradas

Foto: Polícia Civil / Divulgação

Uma operação deflagrada na manhã desta segunda-feira (6) pela Polícia Civil de São Paulo resultou na localização de fábricas clandestinas de bebidas falsificadas em cidades da Grande São Paulo e do interior paulista, além de Minas Gerais.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cotia e Cia (@cotiaecia)



Em Sumaré, os agentes encontraram uma fábrica clandestina com dezenas de bebidas de diversas marcas.



Já em Osasco, foi descoberta outra unidade irregular, com centenas de rótulos e equipamentos utilizados para o envase de destilados.



Em Americana, uma residência servia de depósito e abrigava dezenas de caixas com rótulos destinados à falsificação de bebidas alcoólicas.



As investigações, iniciadas em junho deste ano, apuram a atuação de um grupo criminoso que fabricava e comercializava bebidas adulteradas em toda a Grande São Paulo.



As equipes seguem em diligências para localizar outros pontos de produção e armazenamento.

A ação foi conduzida por policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Seccional de Carapicuíba, com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) e outras unidades da corporação. Ao todo, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão em Osasco, Americana, Sumaré e Poços de Caldas (MG).