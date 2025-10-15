Marcos Nena assume vaga de vereador em Cotia após cassação de Alexandre Frota

Parlamentar retorna ao Legislativo cotiano como suplente do PDT

Marcos Nena (à esquerda) e Alexandre Frota (à direita). Imagens: Reprodução

que teve seu mandato cassado no último dia 3 de outubro. Na manhã desta terça-feira (14), o ex-presidente da Câmara Municipal de Cotia, Marcos Nena, tomou posse como vereador, assumindo a vaga deixada pelo também pedetista Alexandre Frota,

A cerimônia foi conduzida pelo presidente da Casa, vereador Prof. Osmar, e contou com a presença de lideranças políticas e comunitárias locais.Marcos Nena, que já exerceu o cargo de vereador e presidiu a Câmara em 2010, retorna ao Legislativo cotiano após ser eleito suplente nas eleições de 2024 com 2.485 votos. Ele também ocupa atualmente a Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade de Cotia.A posse de Nena ocorre em meio a um cenário político conturbado. O ex-vereador Alexandre Frota (PDT) teve seu mandato cassado em decorrência de condenação definitiva por calúnia e difamação contra o ex-deputado federal Jean Wyllys.Frota ainda tentou retomar o cargo por meio de liminar na Justiça, mas o pedido foi negado, mantendo a cassação automática, conforme previsto na Lei Orgânica do Município, que determina perda de mandato em caso de condenação criminal dolosa definitiva, sem necessidade de votação plenária.