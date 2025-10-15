Metalúrgicos iniciam mutirão de assembleias em Cotia e Vargem Grande Paulista

Categoria reforça engajamento nas fábricas e discute aumento real e renovação de cláusulas da Convenção Coletiva

Foto: Sindicato dos Metalúrgicos

O Sindicato dos Metalúrgicos iniciou nesta quarta-feira (15) um mutirão de assembleias nas fábricas de Cotia e Vargem Grande Paulista, com participação de trabalhadores da Vastec, Schunk, Kitframe, Konecranes, Multivisão, Sedes Elbac, Altra e Vicon.

Segundo o presidente do Sindicato, Gilberto Almazan (Ratinho),. Ele lembrou ainda que a data-base da categoria está a 15 dias, reforçando a necessidade de organização e participação.O diretor Alex da Força destacou a disposição e a consciência coletiva dos metalúrgicos e metalúrgicas., afirmou.Nas assembleias, os dirigentes também abordaram o cenário econômico e os principais pontos da pauta construída coletivamente. O diretor Rafael Alves destacou que, reforçando que a mobilização é o principal instrumento para garantir uma campanha vitoriosa.O mutirão de assembleias segue nos próximos dias, reunindo trabalhadores das fábricas da região. Objetivo, segundo o sindicato, é manter a categoria mobilizada para as negociações que definirão os próximos acordos coletivos.