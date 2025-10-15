Metalúrgicos iniciam mutirão de assembleias em Cotia e Vargem Grande Paulista

Categoria reforça engajamento nas fábricas e discute aumento real e renovação de cláusulas da Convenção Coletiva
|Foto: Sindicato dos Metalúrgicos
O Sindicato dos Metalúrgicos iniciou nesta quarta-feira (15) um mutirão de assembleias nas fábricas de Cotia e Vargem Grande Paulista, com participação de trabalhadores da Vastec, Schunk, Kitframe, Konecranes, Multivisão, Sedes Elbac, Altra e Vicon.
Segundo o presidente do Sindicato, Gilberto Almazan (Ratinho), “aumentar a mobilização é necessário para que a nossa pauta seja atendida pelos patrões e para que ninguém fique descoberto da Convenção Coletiva”. Ele lembrou ainda que a data-base da categoria está a 15 dias, reforçando a necessidade de organização e participação.
O diretor Alex da Força destacou a disposição e a consciência coletiva dos metalúrgicos e metalúrgicas. “Os trabalhadores e trabalhadoras estão muito bem organizados junto ao Sindicato e sabem de seus objetivos. Não vão aceitar apenas o repasse da inflação, porque estão engajados pelo aumento real e pela renovação de todas as cláusulas da Convenção Coletiva”, afirmou.
Nas assembleias, os dirigentes também abordaram o cenário econômico e os principais pontos da pauta construída coletivamente. O diretor Rafael Alves destacou que “a gente merece o reajuste. Tudo sobe: a conta de luz sobe, os preços no mercado sobem”, reforçando que a mobilização é o principal instrumento para garantir uma campanha vitoriosa.
O mutirão de assembleias segue nos próximos dias, reunindo trabalhadores das fábricas da região. Objetivo, segundo o sindicato, é manter a categoria mobilizada para as negociações que definirão os próximos acordos coletivos.