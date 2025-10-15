Rodovia Bunjiro Nakao se prepara para receber seu 1º pedágio eletrônico

Sorocabana realizou na noite desta terça (14) uma operação para içamento de treliça metálica no km 57, em Ibiúna

Trecho do km 57 da Rodovia Bunjiro Nakao, em Ibiúna. Foto: Sorocabana

A Rodovia Bunjiro Nakao (SP-250), em Ibiúna, recebeu nesta terça-feira (14) mais uma etapa das obras de implantação dos novos pórticos de pedágio eletrônico (Siga Fácil).









A concessionária não informou quando o pedágio entrará em operação.

A Concessionária Sorocabana, responsável pela administração da via, realizou uma operação especial para o içamento de uma treliça metálica e de uma sala técnica no km 57.A ação fez parte do programa de modernização e melhorias da infraestrutura viária, que prevê a instalação de equipamentos de cobrança automática de pedágio. Segundo a empresa, o novo sistema visaA operação começou às 20h, com o fechamento do acostamento e da faixa 2 da pista oeste para a montagem do guindaste que fez o içamento.A liberação parcial ocorreu por volta das 23h, com a pista leste e a faixa 1 da pista oeste reabertas. Já a liberação total ocorreu na madrugada desta quarta-feira (15).