Operação policial em Cotia termina com cinco presos após troca de tiros

Quadrilha investigada por sequestros relâmpagos e roubos de carga era alvo de mandados de prisão; um suspeito conseguiu fugir durante a ação

Imagem: Band TV

Uma operação da Polícia Civil, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia, terminou com a prisão de cinco suspeitos e uma troca de tiros na tarde desta terça-feira (14), no Jardim Monte Santo, em Cotia.

Os presos são investigados por envolvimento em roubos de carga e sequestros para realização de transferências via PIX. Um sexto suspeito conseguiu escapar.De acordo com a polícia, os agentes estavam em cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, expedidos pela Vara Criminal da Comarca.Durante a ação, os policiais localizaram um veículo Virtus supostamente utilizado nos crimes investigados. O motorista foi abordado e acompanhou os policiais até sua residência para o cumprimento das buscas.No local, foram apreendidos quatro celulares, dois capacetes, uma chave de caminhão e um documento de motocicleta (CRLV). Um veículo Audi também foi recolhido, já que o proprietário, também investigado, estava em companhia do condutor no momento da abordagem, mas conseguiu fugir.Os suspeitos capturados foram encaminhados à Cadeia Pública de Cotia, onde permanecem à disposição da Justiça e devem passar por audiência de custódia.Em nota, a Prefeitura de Cotia confirmou que a GCM deu apoio à operação, coordenada pela Polícia Civil., informou o comunicado.A investigação segue em andamento para localizar o suspeito foragido e apurar o envolvimento de cada detido nas ações criminosas.