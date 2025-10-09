Influenciador promove “dia de princesa” para mulher em situação de rua em Cotia; veja vídeo

Durante a visita, ela recebeu cuidados especiais, saindo completamente renovada e com a autoestima elevada

Imagens: Pitzeira / Rede Social

Um gesto de empatia e solidariedade chamou a atenção nas redes sociais em Cotia nesta quarta-feira (8).

O influenciador local conhecido como Pitzeira levou uma mulher que vive em situação de rua para um verdadeiro “dia de princesa” em um salão de beleza da cidade.Durante a visita, ela recebeu cuidados com cabelo e unhas, saindo completamente renovada e com a autoestima elevada.O momento foi registrado em vídeo e publicado nas redes sociais do influenciador, acumulando mais de 145 mil visualizações e centenas de comentários elogiando a iniciativa.No vídeo, Pitzeira relatou a história da mulher, revelando que, anos atrás, ela vinha de uma família rica, fala 10 idiomas e chegou a morar nos Estados Unidos. Hoje, infelizmente, enfrenta dificuldades que a colocaram em situação de vulnerabilidade., escreveu o influenciador na legenda do vídeo.Veja abaixo: