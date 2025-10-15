Welington Formiga sanciona lei que inclui carreata do autismo no calendário oficial de Cotia

Com a nova lei, a tradicional carreata em apoio à causa autista ganha espaço permanente no calendário municipal

Foto: Divulgação

lei que institui oficialmente a “Carreata TEA Amor Que Nos Movimenta” no calendário oficial de eventos do município. O projeto é de autoria do vereador Marcelinho Lenha. O prefeito de Cotia, Welington Formiga, sancionou ano calendário oficial de eventos do município. O projeto é de autoria do vereador Marcelinho Lenha.

A partir de agora, o evento passará a ser realizado anualmente, no primeiro domingo do mês de abril, data que reforça a conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).Segundo a nova legislação, a Prefeitura poderá autorizar o uso de espaços públicos municipais para a realização da carreata, mediante aprovação prévia. O objetivo é promover a inclusão e o apoio às pessoas autistas e suas famílias, fortalecendo a rede de conscientização e empatia em torno da causa.A iniciativa busca integrar o evento às ações de sensibilização já realizadas em abril, mês dedicado ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado no dia 2.Com a sanção, a “Carreata TEA Amor Que Nos Movimenta” passa a fazer parte do calendário oficial de eventos e programações de Cotia, garantindo sua continuidade e reconhecimento institucional.