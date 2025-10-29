Linha mais estreita, trens mais curtos e “layout asiático”: os novos rumos da Linha 22-Marrom

Projeto do Metrô que ligará Cotia a SP avança em estudos, mas segue travado por disputas de licitação e está no fim da fila de prioridades do governo estadual

Imagem ilustrativa

Após mais de uma década de indefinições e mudanças de traçado, a Linha 22-Marrom do Metrô de São Paulo, que promete finalmente ligar Cotia à capital paulista, ganhou contornos inéditos em seu anteprojeto de engenharia.

A futura linha, que terá trens mais curtos, túneis mais estreitos e um inédito “layout asiático”, segue como uma das principais promessas para desafogar o trânsito da Rodovia Raposo Tavares,O gerente de Planejamento e Meio Ambiente do Metrô, Luiz Antonio Cortez Ferreira, explicou em entrevista ao Estadão que o projeto foi retomado há cerca de um ano e meio, após longos períodos de paralisação.O anteprojeto, concluído em setembro, prevê 19 estações distribuídas ao longo de 29,7 km, conectando Cotia, Osasco e São Paulo, com três paradas dentro e no entorno da Cidade Universitária da USP.Segundo Cortez, a Linha 22-Marrom marca um novo momento no planejamento do Metrô paulista, por cruzar os limites da capital., afirmou.O novo traçado da Linha 22-Marrom traz soluções de engenharia inspiradas em metrôs de países asiáticos, com trens mais estreitos e bancos voltados para as janelas, a fim de liberar espaço no corredor central. O formato - conhecido como “layout asiático” - é inédito na capital paulista e visa reduzir custos sem perder capacidade de transporte.Os vagões terão 2,65 metros de largura (contra cerca de 3 metros das demais linhas) e cinco carros por composição, totalizando 110 metros de comprimento. Essa redução permite plataformas menores e menor volume de escavação, o que, segundo o Metrô, gera economia significativa em concreto, energia e tempo de obra.Outra inovação é a adoção de elevadores de alta capacidade no lugar das tradicionais escadas rolantes em estações mais profundas, como Granja Viana e Santa Maria (em Osasco). De acordo com Cortez, a mudança visa melhorar o fluxo e reduzir o consumo de energia em até 90%.A estação Sumaré, na zona oeste, será uma das mais profundas da rede, com 71 metros de profundidade, o equivalente a um prédio de mais de 20 andares.Apesar dos avanços técnicos, o projeto ainda divide opiniões. Críticos apontam que o alto investimento estimado (parte de um pacote de R$ 90 bilhões que inclui também as Linhas 19-Celeste e 20-Rosa) poderia priorizar áreas mais densas e carentes da capital.O Metrô, por outro lado, argumenta que a 22-Marrom trará benefícios sociais estimados em R$ 3,4 bilhões por ano, com impacto direto na redução de acidentes, emissões de poluentes e custos de manutenção viária.destacou Cortez.De acordo com o portal Metrô CPTM, o Metrô de São Paulo ainda não definiu a empresa responsável pelas investigações geotécnicas e sondagens de solo, essenciais para o avanço do projeto.A licitação, que estava prevista para setembro,, alegando irregularidades na documentação apresentada pela vencedora, A1MC Projetos Ltda.O recurso aponta que a empresa apresentou documentos obrigatórios fora do prazo, o que poderia invalidar sua habilitação. O impasse pode atrasar ainda mais o cronograma de estudos da linha.Enquanto isso, outras obras avançam: a Linha 19-Celeste já está em licitação de obras civis, a Linha 16-Violeta deve ser concedida em 2026, e a Linha 20-Rosa aguarda conclusão do projeto básico. A Linha 22-Marrom, contudo, segue em último lugar na lista de prioridades do governo Tarcísio de Freitas.Nos estudos preliminares, a Linha 22-Marrom terá 29 km de extensão, 19 estações e um pátio para 52 trens, com demanda estimada em 649 mil passageiros por dia.Em Cotia, o traçado divulgado em 2023 prevê estações no Terminal Metropolitano, Vila Santo Antônio, Sabiá, Parque Alexandra, Estrada do Embu, Mesopotâmia e Granja Viana.Mesmo com o potencial de transformação da mobilidade e valorização urbana, o Metrô CPTM aponta que a obra deve ficar para o próximo governo estadual, com chance de leilão e início das obras apenas no final da década., conclui o site especializado.