Rua da Granja Viana vira mão dupla e proíbe estacionamento para desafogar trânsito

Mudanças viárias na região fazem parte do plano da Prefeitura de Cotia para aliviar o trânsito na Raposo Tavares

A Rua Adib Auada, localizada atrás do Shopping Granja Vianna, está passando por mudanças viárias que fazem parte das ações da Prefeitura de Cotia que visam melhorar a fluidez do trânsito na região e oferecer uma alternativa à sobrecarregada Rodovia Raposo Tavares.

Desde esta terça-feira (28), está proibido o estacionamento em ambos os sentidos da via. Já nas primeiras semanas de novembro, a Adib Auada deixará de ser mão única e passará a ter mão dupla de direção.De acordo com a Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram), o novo sentido será exclusivo para veículos de pequeno porte. Ônibus e caminhões não poderão subir a via, medida adotada para preservar a segurança e garantir maior fluidez no trânsito local.O trajeto alternativo permitirá que motoristas evitem o trecho mais crítico da Raposo Tavares, sentido São Paulo, na altura do shopping. A mudança visa facilitar o acesso a bairros como Horizontal Park e rua Monet, além de permitir o retorno à rodovia depois do gargalo formado pelo retorno do km 23., afirmou o prefeito Welington Formiga.