Linha 4-Amarela: ViaQuatro contrata consórcio para nova extensão até Taboão da Serra

O consórcio é formado pelas empresas EGTC Infra e Teixeira Duarte Engenharia e foi o vencedor da concorrência realizada em setembro, com proposta de R$ 3,27 bilhões, superando o consórcio Expansão Via Amarela (R$ 3,47 bilhões). O consórcio ECB-Comsa não teve sua proposta homologada.O projeto inclui a construção das estações Chácara do Jockey e Taboão da Serra, os VSEs José Soarez de Azevedo e Yoshiharu Ogawa, a subestação José Braz, uma nova subestação primária, além dos túneis, via permanente e execução de todos os sistemas — com exceção da sinalização e comunicação wireless (SCMVD).O prazo para conclusão das obras é de 64 meses, o que projeta a inauguração do trecho para o início de 2031.No mês passado, a ViaQuatro assinou um aditivo contratual com a ARTESP, que permite o prolongamento do ramal com a extensão da concessão até 2060. A maior parte do investimento será feita pelo estado, cabendo à concessionária a gestão da obra, operação do novo trecho e aquisição de trens extras e outros sistemas.