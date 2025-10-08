Outback Steakhouse lança canecas colecionáveis no Shopping Granja Vianna

Clientes poderão levar para casa as icônicas canecas da marca e concorrer a edição exclusiva personalizada

Foto: Divulgação

Conteúdo de Marca: O Outback Steakhouse traz de volta sua aguardada promoção de Canecas Colecionáveis. Neste ano, os clientes poderão escolher entre quatro icônicas canecas, cada uma estampada com selos especiais que celebram a trajetória da marca.



A promoção estará disponível em todos os restaurantes da rede no Brasil, incluindo o Outback do Shopping Granja Vianna, até 26 de outubro ou enquanto durarem os estoques.

A grande novidade de 2025 é a experiência inédita: além de ganhar a caneca da promoção, os consumidores poderão compartilhar suas memórias vividas no Outback. Entre todos os participantes, 50 clientes serão sorteados com uma edição limitada personalizada, eternizando sua própria história em uma peça com ilustração em ouro.Para participar e garantir uma das canecas, basta pedir uma Super Wings acompanhada de dois chopps Brahma ou dois Guaraná Antarctica refil. Os clientes também receberão uma raspadinha com um código para cadastrar suas histórias no site da promoção, transformando momentos vividos ao redor das mesas do Outback em recordações únicas.Atenção, clientes da Grande São Paulo: a unidade do Outback no Shopping Granja Vianna também participa da promoção, oferecendo a oportunidade de levar para casa as canecas colecionáveis e participar do sorteio exclusivo., afirma Claudia Vilhena, VP de Marketing e Vendas da Bold Hospitality Company, holding do Outback Steakhouse., complementa.